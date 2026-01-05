Представитель Мексики в ООН назвал действия США в Венесуэле недопустимыми

Члены Совбеза ООН обсуждают удары США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. 5 января 2026

МЕХИКО, 5 янв - РИА Новости. Военные действия США против Венесуэлы являются недопустимыми и представляют собой грубое нарушение Устава Организации Объединённых Наций, заявил представитель Мексики Эктор Васконселос на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

"Правительство Мексики уже ясно обозначило свою позицию, осудив военную агрессию 3 января против объектов на территории Венесуэлы , которая является очевидным нарушением статьи 2 Устава ООН . Такие действия не должны допускаться, поскольку они наносят серьёзный удар по самому Уставу и по принципам многосторонности", - сказал Васконселос, выступая в Совбезе.

Мексиканская сторона подчеркнула, что запрет на угрозу силой и её применение против суверенитета, территориальной целостности и политической независимости государств является фундаментальным принципом международного права вне зависимости от конкретной страны или формы правления.

Васконселос также предупредил, что риторика и шаги, направленные на эскалацию или расширение военных действий, в том числе с вовлечением других стран региона, создают угрозу стабильности в Латинской Америке Карибском бассейне , которые на протяжении десятилетий формировались как зона мира.

Совет Безопасности, как указал мексиканский представитель, несёт прямую ответственность за решительное и беспристрастное реагирование на серьёзные нарушения Устава ООН с целью восстановления международного мира и безопасности без двойных стандартов.

По словам дипломата, только сами народы вправе определять своё будущее, а попытки смены режимов извне и применение экстерриториальных мер не только противоречат международному праву, но и исторически приводили к углублению конфликтов и подрыву социальной и политической стабильности государств.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Делси Родригес