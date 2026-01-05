Представитель Мексики в ООН назвал действия США в Венесуэле недопустимыми

МЕХИКО, 5 янв - РИА Новости. Военные действия США против Венесуэлы являются недопустимыми и представляют собой грубое нарушение Устава Организации Объединённых Наций, заявил представитель Мексики Эктор Васконселос на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.
"Правительство Мексики уже ясно обозначило свою позицию, осудив военную агрессию 3 января против объектов на территории Венесуэлы, которая является очевидным нарушением статьи 2 Устава ООН. Такие действия не должны допускаться, поскольку они наносят серьёзный удар по самому Уставу и по принципам многосторонности", - сказал Васконселос, выступая в Совбезе.
Мексиканская сторона подчеркнула, что запрет на угрозу силой и её применение против суверенитета, территориальной целостности и политической независимости государств является фундаментальным принципом международного права вне зависимости от конкретной страны или формы правления.
Васконселос также предупредил, что риторика и шаги, направленные на эскалацию или расширение военных действий, в том числе с вовлечением других стран региона, создают угрозу стабильности в Латинской Америке и Карибском бассейне, которые на протяжении десятилетий формировались как зона мира.
Совет Безопасности, как указал мексиканский представитель, несёт прямую ответственность за решительное и беспристрастное реагирование на серьёзные нарушения Устава ООН с целью восстановления международного мира и безопасности без двойных стандартов.
По словам дипломата, только сами народы вправе определять своё будущее, а попытки смены режимов извне и применение экстерриториальных мер не только противоречат международному праву, но и исторически приводили к углублению конфликтов и подрыву социальной и политической стабильности государств.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Делси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.