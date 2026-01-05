Число жертв операции США в Венесуэле остается неопределенным, заявили в ООН

ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Численность погибших и пострадавших в результате военной операции США в Венесуэле остаётся неопределённой, говорится в заявлении генсека ООН, которое зачитала в понедельник на заседании Совбеза замгенсека Розмари Ди Карло.