Число жертв операции США в Венесуэле остается неопределенным, заявили в ООН
20:07 05.01.2026
Число жертв операции США в Венесуэле остается неопределенным, заявили в ООН
в мире
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
николас мадуро
силия флорес
оон
дональд трамп
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, силия флорес, оон, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Силия Флорес, ООН, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
© AP Photo / John MinchilloЗаместитель генсека ООН Розмари ДиКарло
Заместитель генсека ООН Розмари ДиКарло. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Численность погибших и пострадавших в результате военной операции США в Венесуэле остаётся неопределённой, говорится в заявлении генсека ООН, которое зачитала в понедельник на заседании Совбеза замгенсека Розмари Ди Карло.
"Масштаб человеческих потерь в результате этих действий пока установить невозможно", - сказала Ди Карло.
Рейхстаг в Берлине, Грмания - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Кабмин ФРГ не смог осудить захват Мадуро, сославшись на "сложность оценки"
Вчера, 20:05
По её словам, ситуация вокруг Венесуэлы остаётся предметом международной тревоги. Замгенсека также призвала к инклюзивному политическому диалогу и уважению прав человека и верховенства закона.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Россия решительно осуждает агрессию США против Венесуэлы, заявил Небензя
Вчера, 18:50
 
В миреСШАВенесуэлаНью-Йорк (город)Николас МадуроСилия ФлоресООНДональд ТрампУдары США по Венесуэле
 
 
