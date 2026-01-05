Число жертв операции США в Венесуэле остается неопределенным, заявили в ООН

ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Численность погибших и пострадавших в результате военной операции США в Венесуэле остаётся неопределённой, говорится в заявлении генсека ООН, которое зачитала в понедельник на заседании Совбеза замгенсека Розмари Ди Карло.
"Масштаб человеческих потерь в результате этих действий пока установить невозможно", - сказала Ди Карло.
По её словам, ситуация вокруг Венесуэлы остаётся предметом международной тревоги. Замгенсека также призвала к инклюзивному политическому диалогу и уважению прав человека и верховенства закона.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.