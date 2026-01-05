https://ria.ru/20260105/oon-2066509140.html
Агрессия против Венесуэлы не имеет оправданий, заявил Салабата
Агрессия против Венесуэлы не имеет оправданий, заявил Салабата - РИА Новости, 05.01.2026
Агрессия против Венесуэлы не имеет оправданий, заявил Салабата
Агрессия США против Венесуэлы не имеет оправданий, заявила постоянный представитель Колумбии в ООН Леонор Салабата. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T18:41:00+03:00
2026-01-05T18:41:00+03:00
2026-01-05T18:46:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
колумбия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066324829_0:208:2901:1840_1920x0_80_0_0_7f971882f9a419bb8abf0ba1a6cb9659.jpg
https://ria.ru/20260105/oon-2066506775.html
венесуэла
сша
колумбия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066324829_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_24daf90f0b9420e08830f0a57f809530.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, колумбия, оон
В мире, Венесуэла, США, Колумбия, ООН
Агрессия против Венесуэлы не имеет оправданий, заявил Салабата
Представитель Колумбии: агрессия против Венесуэлы не имеет оправданий