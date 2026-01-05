Рейтинг@Mail.ru
Агрессия против Венесуэлы не имеет оправданий, заявил Салабата - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 05.01.2026 (обновлено: 18:46 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/oon-2066509140.html
Агрессия против Венесуэлы не имеет оправданий, заявил Салабата
Агрессия против Венесуэлы не имеет оправданий, заявил Салабата - РИА Новости, 05.01.2026
Агрессия против Венесуэлы не имеет оправданий, заявил Салабата
Агрессия США против Венесуэлы не имеет оправданий, заявила постоянный представитель Колумбии в ООН Леонор Салабата. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T18:41:00+03:00
2026-01-05T18:46:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
колумбия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066324829_0:208:2901:1840_1920x0_80_0_0_7f971882f9a419bb8abf0ba1a6cb9659.jpg
https://ria.ru/20260105/oon-2066506775.html
венесуэла
сша
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066324829_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_24daf90f0b9420e08830f0a57f809530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, колумбия, оон
В мире, Венесуэла, США, Колумбия, ООН
Агрессия против Венесуэлы не имеет оправданий, заявил Салабата

Представитель Колумбии: агрессия против Венесуэлы не имеет оправданий

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкУчастники митинга в Нью-Йорке против военной операции США в Венесуэле
Участники митинга в Нью-Йорке против военной операции США в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Участники митинга в Нью-Йорке против военной операции США в Венесуэле
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 5 янв – РИА Новости. Агрессия США против Венесуэлы не имеет оправданий, заявила постоянный представитель Колумбии в ООН Леонор Салабата.
"Колумбия категорически осуждает события утра 3 января в Венесуэле… Не существует никакого оправдания для одностороннего применения силы или агрессивных действий", - подчеркнула Салабата в ходе специального заседания Совета безопасности ООН по Венесуэле.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Астане - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
ООН призвала политические силы Венесуэлы к "демократическому диалогу"
Вчера, 18:17
 
В миреВенесуэлаСШАКолумбияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала