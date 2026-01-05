https://ria.ru/20260105/oon-2066506775.html
ООН призвала политические силы Венесуэлы к "демократическому диалогу"
ООН призвала политические силы Венесуэлы к "демократическому диалогу"
ООН призывает все политические силы в Венесуэле к "всеобъемлющему демократическому диалогу" для того, чтобы определить будущее страны, заявил генсек ООН Антониу РИА Новости, 05.01.2026
венесуэла
ООН призвала политические силы Венесуэлы к "демократическому диалогу"
Гутерриш: ООН призывает политические силы Венесуэлы к демократическому диалогу