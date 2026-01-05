Рейтинг@Mail.ru
ООН призвала политические силы Венесуэлы к "демократическому диалогу"
18:17 05.01.2026 (обновлено: 18:25 05.01.2026)
ООН призвала политические силы Венесуэлы к "демократическому диалогу"
ООН призвала политические силы Венесуэлы к "демократическому диалогу" - РИА Новости, 05.01.2026
ООН призвала политические силы Венесуэлы к "демократическому диалогу"
ООН призывает все политические силы в Венесуэле к "всеобъемлющему демократическому диалогу" для того, чтобы определить будущее страны, заявил генсек ООН Антониу РИА Новости, 05.01.2026
оон, удары сша по венесуэле, в мире, венесуэла, антониу гутерреш
ООН, Удары США по Венесуэле, В мире, Венесуэла, Антониу Гутерреш
ООН призвала политические силы Венесуэлы к "демократическому диалогу"

Гутерриш: ООН призывает политические силы Венесуэлы к демократическому диалогу

© Фото : Aqorda/TelegramГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Астане
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Астане - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : Aqorda/Telegram
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Астане. Архивное фото
ООН, 5 янв - РИА Новости. ООН призывает все политические силы в Венесуэле к "всеобъемлющему демократическому диалогу" для того, чтобы определить будущее страны, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Венесуэла переживает десятилетия внутренней нестабильности и социально-экономического кризиса. Демократия была подорвана. Миллионы людей покинули страну... Я призываю все венесуэльские стороны принять участие во всеобъемлющем демократическом диалоге, в ходе которого все слои общества смогут определить свое будущее", - говорится в заявлении, зачитанном заместителем генсека Всемирной Организации Розмари Ди Карло.
ООНУдары США по ВенесуэлеВ миреВенесуэлаАнтониу Гутерреш
 
 
