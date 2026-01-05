Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения - РИА Новости, 05.01.2026
23:20 05.01.2026 (обновлено: 23:25 05.01.2026)
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения
домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новый год
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новый год
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщила Росавиация.
Ранее ведомство сообщало о введении временных ограничений в этих двух аэропортах.
"Аэропорты Домодедово и Жуковский. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
