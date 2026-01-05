https://ria.ru/20260105/ogranicheniya-2066426909.html
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T04:50:00+03:00
