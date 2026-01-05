https://ria.ru/20260105/ogranichenija-2066537650.html
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация. РИА Новости, 05.01.2026
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэропорт "жуковский"
В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на прием и выпуск самолетов