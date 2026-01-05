Рейтинг@Mail.ru
Комендатура не ответила на обращение Тимура Иванова об отправке на СВО - РИА Новости, 05.01.2026
04:09 05.01.2026
Комендатура не ответила на обращение Тимура Иванова об отправке на СВО
Комендатура не ответила на обращение Тимура Иванова об отправке на СВО - РИА Новости, 05.01.2026
Комендатура не ответила на обращение Тимура Иванова об отправке на СВО
Военная комендатура так и не ответила на обращение об отправке на СВО экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, осужденного за растрату при покупке паромов для РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T04:09:00+03:00
2026-01-05T04:09:00+03:00
россия
тимур иванов
светлана захарова
матросская тишина
московский городской суд
генеральная прокуратура рф
Новости
ru-RU
россия, тимур иванов, светлана захарова, матросская тишина, московский городской суд, генеральная прокуратура рф
Россия, Тимур Иванов, Светлана Захарова, Матросская тишина, Московский городской суд, Генеральная прокуратура РФ
Комендатура не ответила на обращение Тимура Иванова об отправке на СВО

РИА Новости: на обращение Тимура Иванова об отправке на СВО не пришел ответ

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Военная комендатура так и не ответила на обращение об отправке на СВО экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, осужденного за растрату при покупке паромов для Керченской переправы, рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев.
"Военная комендатура так и не ответила нам на обращение Тимура Иванова об отправке в зону проведения спецоперации, при этом сроки рассмотрения уже вышли", - сказал собеседник агентства.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Решение об изъятии имущества Тимура Иванова еще не готово, заявил адвокат
3 января, 16:26
Он пояснил, что ответ должны были направить лично Иванову, который содержится в СИЗО "Матросская тишина", Балуев навещал его перед Новым годом.
Обращение было подано в конце октября. В нем Иванов просил отправить его в зону проведения спецоперации для службы в штурмовом подразделении.
Согласно законодательству, такое право есть у осужденных, кроме тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних, против основ конституционного строя, безопасности государства, а также по делам о терроризме.
Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы. Защита обжаловала приговор в апелляции, но она признала его законным.
Кроме того, по другому уголовному делу Иванова обвиняют в получении взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает.
Ранее суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял имущество Иванова и его близких родственников на сумму более 1,2 миллиарда рублей в пользу государства. Нетронутым остался лишь автомобиль Bentley, его суд оставил в собственности бывшей супруги Иванова Светланы Захаровой. Иванов находится в СИЗО.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В суде Тимура Иванова назвали фактическим владельцем трех компаний
13 декабря 2025, 19:28
 
РоссияТимур ИвановСветлана ЗахароваМатросская тишинаМосковский городской судГенеральная прокуратура РФ
 
 
