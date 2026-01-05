https://ria.ru/20260105/oblomki-2066522049.html
В Липецкой области обломки БПЛА повредили газовую трубу и крыши домов
В Липецкой области обломки БПЛА повредили газовую трубу и крыши домов - РИА Новости, 05.01.2026
В Липецкой области обломки БПЛА повредили газовую трубу и крыши домов
Газовая труба и крыши частных домов повреждены обломками БПЛА в Елецком округе Липецкой области, повреждения газопровода устранены, также пострадала женщина,... РИА Новости, 05.01.2026
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
В Липецкой области обломки БПЛА повредили газовую трубу и крыши домов
В Елецком округе обломки БПЛА повредили газовую трубу и крыши частных домов