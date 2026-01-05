Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области восстановили сети, поврежденные из-за непогоды
08:59 05.01.2026 (обновлено: 09:02 05.01.2026)
В Пензенской области восстановили сети, поврежденные из-за непогоды
Энергетики полностью завершили ремонт на сетях, работа которых была нарушена из-за штормового ветра и сильного снегопада, сообщает компания "Россети Волга". РИА Новости, 05.01.2026
РИА Новости
Новости
В Пензенской области восстановили сети, поврежденные из-за непогоды

Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
САРАТОВ, 5 янв - РИА Новости. Энергетики полностью завершили ремонт на сетях, работа которых была нарушена из-за штормового ветра и сильного снегопада, сообщает компания "Россети Волга".
В субботу в Пензенской области был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за штормового южного ветра с порывами до 25 метров в секунду, метели, сильного снега и заносов на дорогах. Непогода продолжалась в воскресенье. Губернатор Олег Мельниченко в воскресенье сообщал, что в разгул стихии энергоснабжение было нарушено в 55 населенных пунктах (Пензе и 14 районах области). Отключения затронули 6725 домовладений, где проживает более 13 тысяч человек.
"Специалисты филиала "Россети Волга" – "Пензаэнерго" завершили восстановительные мероприятия на энергообъектах, работа которых была нарушена из-за непогоды. Всего в работах были задействованы 44 бригады в составе 122 человек и 47 единиц техники. Сотрудники восстановили 35 линий электропередачи напряжением 6-10 кВ. Работы были осложнены труднодоступностью подъезда к некоторым участкам сети", - уточнили в "Россетях" в своем Telegram-канале в понедельник.
