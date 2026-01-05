В Новгородской области устраняют аварию, которая оставила жителей без света

Как ранее сообщала компания "Россети Северо-Запад", энергетики восстановили почти 6 тысяч километров линий электропередачи в Новгородской области.

В регионе с 30 декабря действует режим повышенной готовности, все оперативные службы работают в особом режиме. В Демянском, Валдайском, Крестецком округах введен режим чрезвычайной ситуации, там приведены в готовность пункты временного размещения.