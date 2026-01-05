Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области устраняют аварию, которая оставила жителей без света - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:42 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/novgorod-2066532751.html
В Новгородской области устраняют аварию, которая оставила жителей без света
В Новгородской области устраняют аварию, которая оставила жителей без света - РИА Новости, 05.01.2026
В Новгородской области устраняют аварию, которая оставила жителей без света
Более 800 жителей Новгородской области остаются без электричества после снегопада, оперативные службы продолжают устранять аварию, сообщает министерство ЖКХ и... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T21:42:00+03:00
2026-01-05T21:42:00+03:00
происшествия
новгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001438868_0:304:3102:2048_1920x0_80_0_0_da03f2ee40e9a0ed201be381ce54b49a.jpg
https://ria.ru/20260104/dtp-2066396849.html
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001438868_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_087bd6ee5d625eb816387c364d4bd353.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новгородская область
Происшествия, Новгородская область
В Новгородской области устраняют аварию, которая оставила жителей без света

В Новгородской области устраняют аварию, где 847 человек остались без света

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Линия электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Более 800 жителей Новгородской области остаются без электричества после снегопада, оперативные службы продолжают устранять аварию, сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона.
"По состоянию на 18.00 5 января без электроснабжения в Новгородской области остаются 847 жителей. Сложные погодные условия и праздничные дни не останавливают оперативные службы: специалисты работают на местах, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщала компания "Россети Северо-Запад", энергетики восстановили почти 6 тысяч километров линий электропередачи в Новгородской области.
В регионе с 30 декабря действует режим повышенной готовности, все оперативные службы работают в особом режиме. В Демянском, Валдайском, Крестецком округах введен режим чрезвычайной ситуации, там приведены в готовность пункты временного размещения.
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Более двух тысяч жителей Новгородской области остаются без света
4 января, 20:58
 
ПроисшествияНовгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала