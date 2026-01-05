https://ria.ru/20260105/nikolaev-2066462051.html
В Николаеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в понедельник в Николаеве на юге Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T13:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
россия
украина
вооруженные силы украины
николаев (украина)
россия
украина
