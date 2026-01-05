Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах назвали главные причины атаки США на Венесуэлу
13:23 05.01.2026 (обновлено: 13:38 05.01.2026)
В Нидерландах назвали главные причины атаки США на Венесуэлу
В Нидерландах назвали главные причины атаки США на Венесуэлу - РИА Новости, 05.01.2026
В Нидерландах назвали главные причины атаки США на Венесуэлу
Ключевыми причинами атаки США на Венесуэлу являются антиимпериалистический курс республики и желание американцев взять под свой контроль крупнейшие в мире... РИА Новости, 05.01.2026
в мире, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Россия, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
В Нидерландах назвали главные причины атаки США на Венесуэлу

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERSВертолеты пролетают мимо столбов дыма в Каракасе, Венесуэла. 3 января 2026
Вертолеты пролетают мимо столбов дыма в Каракасе, Венесуэла. 3 января 2026 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
ГААГА, 5 янв - РИА Новости. Ключевыми причинами атаки США на Венесуэлу являются антиимпериалистический курс республики и желание американцев взять под свой контроль крупнейшие в мире запасы нефти, боливарианская модель развития рассматривается Вашингтоном как угроза интересам американского капитала, заявил в беседе с РИА Новости представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов (AFVN) и активист мирной организации Volkeren voor vrede ("Народы за мир") Шурд де Гроот.
"За действиями США в Венесуэле стоит нефть, конечно. А еще дело в антиимпериализме, ведь Венесуэла была полуколонией Соединенных Штатов в прошлом веке. В конце века она освободилась от этого, что стало занозой для США", - заявил активист.
Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Венесуэла назвала цель нападения США на страну
3 января, 10:54
По его словам, американские нефтяные компании имеют огромные интересы в Венесуэле, кроме того, они строят социалистический проект, который должен обеспечить альтернативную модель развития, что было очень успешно до начала санкционной войны.
"Если другие богатые ресурсами страны скопируют боливарианскую модель развития, это станет катастрофой для американского международного капитала, который извлекает выгоду из эксплуатации этих ресурсов. Вот почему Венесуэла очень солидарна с некоторыми из самых воинственных антиимпериалистических движений по всему миру. Конечно, они являются сильными союзниками России, у них очень хорошие отношения с Китаем. Они оказывают большую поддержку Кубе и Никарагуа. Они также поддерживают антиимпериалистические движения на Ближнем Востоке, в том числе палестинцев", - отметил де Гроот.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Делси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
СМИ: нефтяные фирмы США не хотят возвращаться в Венесуэлу
18 декабря 2025, 01:21
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияНиколас МадуроСилия ФлоресДональд ТрампООНУдары США по Венесуэле
 
 
