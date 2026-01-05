ГААГА, 5 янв - РИА Новости. Ключевыми причинами атаки США на Венесуэлу являются антиимпериалистический курс республики и желание американцев взять под свой контроль крупнейшие в мире запасы нефти, боливарианская модель развития рассматривается Вашингтоном как угроза интересам американского капитала, заявил в беседе с РИА Новости представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов (AFVN) и активист мирной организации Volkeren voor vrede ("Народы за мир") Шурд де Гроот.

По его словам, американские нефтяные компании имеют огромные интересы в Венесуэле, кроме того, они строят социалистический проект, который должен обеспечить альтернативную модель развития, что было очень успешно до начала санкционной войны.