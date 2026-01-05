Рейтинг@Mail.ru
В Непале зафиксировали рекордное число российских туристов - РИА Новости, 05.01.2026
08:39 05.01.2026
В Непале зафиксировали рекордное число российских туристов
В Непале зафиксировали рекордное число российских туристов - РИА Новости, 05.01.2026
В Непале зафиксировали рекордное число российских туристов
Число российских туристов в Непале в 2025 году достигло рекордного показателя в более чем 14 тысяч человек уже с января по ноябрь, рассказал РИА Новости старший
непал, россия, в мире
Непал, Россия, В мире
В Непале зафиксировали рекордное число российских туристов

РИА Новости: число российских туристов в Непале превысило 14 тыс человек

© Flickr / Ben TubbyГора Ама-Даблам в Непале
Гора Ама-Даблам в Непале - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Flickr / Ben Tubby
Гора Ама-Даблам в Непале. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Число российских туристов в Непале в 2025 году достигло рекордного показателя в более чем 14 тысяч человек уже с января по ноябрь, рассказал РИА Новости старший директор в Совете по туризму Непала, главный по провинции Гандаки Мани Ламичане.
В разговоре на полях конгресса делового туризма Meet Global MICE Congress он указал, что беспорядки в Непале в сентябре не привели к долгосрочному снижению российского турпотока.
"В 2025 году к ноябрю у нас уже было 14 319 туристов из России. Это на 43% больше, чем до COVID-19 (в 2019 году - ред.). Да, это новый рекорд", - сказал агентству Ламичане.
По наблюдениям собеседника, российских туристов в Непале привлекают возможности для занятия альпинизмом и другими видами активного отдыха в горах. В частности, среди гостей из России популярны окрестности горного массива Аннапурна.
"Мы также работаем над увеличением числа русскоязычных гидов, чтобы россияне могли чувствовать себя как дома в Непале, в особенности в провинции Гандаки. Поддерживаем тесный контакт с посольством России в Катманду", - отметил собеседник.
Люди гуляют по выпавшему снегу на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Число туристических поездок иностранцев по России выросло в 2025 году
27 декабря 2025, 08:45
 
НепалРоссияВ мире
 
 
