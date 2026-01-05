В Непале зафиксировали рекордное число российских туристов

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Число российских туристов в Непале в 2025 году достигло рекордного показателя в более чем 14 тысяч человек уже с января по ноябрь, рассказал РИА Новости старший директор в Совете по туризму Непала, главный по провинции Гандаки Мани Ламичане.

В разговоре на полях конгресса делового туризма Meet Global MICE Congress он указал, что беспорядки в Непале в сентябре не привели к долгосрочному снижению российского турпотока.

"В 2025 году к ноябрю у нас уже было 14 319 туристов из России . Это на 43% больше, чем до COVID-19 (в 2019 году - ред.). Да, это новый рекорд", - сказал агентству Ламичане.

По наблюдениям собеседника, российских туристов в Непале привлекают возможности для занятия альпинизмом и другими видами активного отдыха в горах. В частности, среди гостей из России популярны окрестности горного массива Аннапурна.