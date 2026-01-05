https://ria.ru/20260105/nepal-2066435847.html
В Непале зафиксировали рекордное число российских туристов
В Непале зафиксировали рекордное число российских туристов - РИА Новости, 05.01.2026
В Непале зафиксировали рекордное число российских туристов
Число российских туристов в Непале в 2025 году достигло рекордного показателя в более чем 14 тысяч человек уже с января по ноябрь, рассказал РИА Новости старший РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T08:39:00+03:00
2026-01-05T08:39:00+03:00
2026-01-05T08:39:00+03:00
непал
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100615/68/1006156820_0:98:1025:674_1920x0_80_0_0_55ee11538e88bf18564745c6b2e0f1d6.jpg
https://ria.ru/20251227/inostrantsy-2065022443.html
непал
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100615/68/1006156820_14:0:921:680_1920x0_80_0_0_388900586f69536c9ce7a9390341f7b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
непал, россия, в мире
В Непале зафиксировали рекордное число российских туристов
РИА Новости: число российских туристов в Непале превысило 14 тыс человек
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Число российских туристов в Непале в 2025 году достигло рекордного показателя в более чем 14 тысяч человек уже с января по ноябрь, рассказал РИА Новости старший директор в Совете по туризму Непала, главный по провинции Гандаки Мани Ламичане.
В разговоре на полях конгресса делового туризма Meet Global MICE Congress он указал, что беспорядки в Непале
в сентябре не привели к долгосрочному снижению российского турпотока.
"В 2025 году к ноябрю у нас уже было 14 319 туристов из России
. Это на 43% больше, чем до COVID-19 (в 2019 году - ред.). Да, это новый рекорд", - сказал агентству Ламичане.
По наблюдениям собеседника, российских туристов в Непале привлекают возможности для занятия альпинизмом и другими видами активного отдыха в горах. В частности, среди гостей из России популярны окрестности горного массива Аннапурна.
"Мы также работаем над увеличением числа русскоязычных гидов, чтобы россияне могли чувствовать себя как дома в Непале, в особенности в провинции Гандаки. Поддерживаем тесный контакт с посольством России в Катманду", - отметил собеседник.