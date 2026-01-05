Рейтинг@Mail.ru
Уход от оценок действий США в ООН выглядят лицемерно, заявил Небензя
19:03 05.01.2026 (обновлено: 19:14 05.01.2026)
Уход от оценок действий США в ООН выглядят лицемерно, заявил Небензя
Уход от оценок действий США в ООН выглядят лицемерно, заявил Небензя
Попытки уйти от принципиальных оценок действий США в Венесуэле от тех, кто требовал от других выполнения устава ООН, выглядят особо лицемерно, заявил постпред... РИА Новости, 05.01.2026
Уход от оценок действий США в ООН выглядят лицемерно, заявил Небензя

Небензя: попытки уйти от оценок действий США в ООН выглядят лицемерно

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 5 янв - РИА Новости. Попытки уйти от принципиальных оценок действий США в Венесуэле от тех, кто требовал от других выполнения устава ООН, выглядят особо лицемерно, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.
"Невнятное бормотание и попытки уйти от принципиальных оценок со стороны тех, кто в иных ситуациях с пеной у рта требовал от других соблюдения Устава ООН, сегодня выглядят особенно лицемерными и неуместными", - сообщил он на заседании Совбеза ООН по Венесуэле.
Россия призывает США освободить президента Венесуэлы, заявил Небензя
