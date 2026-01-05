https://ria.ru/20260105/nebenzya-2066512261.html
Уход от оценок действий США в ООН выглядят лицемерно, заявил Небензя
Уход от оценок действий США в ООН выглядят лицемерно, заявил Небензя
Попытки уйти от принципиальных оценок действий США в Венесуэле от тех, кто требовал от других выполнения устава ООН, выглядят особо лицемерно, заявил постпред... РИА Новости, 05.01.2026
