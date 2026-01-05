Рейтинг@Mail.ru
Россия решительно осуждает агрессию США против Венесуэлы, заявил Небензя
18:50 05.01.2026 (обновлено: 19:22 05.01.2026)
Россия решительно осуждает агрессию США против Венесуэлы, заявил Небензя
Россия решительно осуждает агрессию США против Венесуэлы, заявил Небензя - РИА Новости, 05.01.2026
Россия решительно осуждает агрессию США против Венесуэлы, заявил Небензя
Москва решительно осуждает агрессию Вашингтона против Венесуэлы, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 05.01.2026
в мире
венесуэла
россия
дональд трамп
николас мадуро
каракас
сша
василий небензя
венесуэла
россия
каракас
сша
США атаковали столицу Венесуэлы
В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение в связи с атакой на страну. США нанесли авиаудары по Каракасу. Атаке подверглись разные районы города, а также аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии и порт Ла-Гуайра, где расположены военные объекты. Атака произошла в два часа ночи по местному времени.
2026-01-05T18:50
true
PT1M40S
Обстановка в Венесуэле после атаки ВВС США
Обстановка в Венесуэле после атаки ВВС США
2026-01-05T18:50
true
PT1M31S
Корабль горит в венесуэльском порту Ла-Гуайра
Корабль горит в венесуэльском порту Ла-Гуайра
2026-01-05T18:50
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066512933_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_e9ccda3ae3eafa45427a800fddbdc6d0.jpg
1920
1920
true
венесуэла, россия, дональд трамп, николас мадуро, каракас, сша, василий небензя, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Россия, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Каракас, США, Василий Небензя, ООН, Удары США по Венесуэле

Россия решительно осуждает агрессию США против Венесуэлы, заявил Небензя

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Getty Images / Pacific Press / Lev Radin
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Москва решительно осуждает агрессию Вашингтона против Венесуэлы, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«

"Начало нового года повергло в шок всех тех в мире, кто возлагал надежду на то, что уважение международного права и невмешательство во внутренние дела других государств, а также опора на дипломатию и поиск компромиссов станут ключевыми принципами работы новой американской администрации. <...> Для преступления, цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий", — сказал он во время заседания Совбеза.

Дипломат также назвал захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро разбоем и призвал американское руководство немедленно освободить его и супругу. Он добавил, что любые противоречия между двумя странами должны решаться диалогом.
«
"Особенно поражает невиданная циничность, с которой Вашингтон даже не старался закамуфлировать истинные цели своей преступной операции: установление неограниченного контроля над природными богатствами Венесуэлы и утверждение своих гегемонистских амбиций в Латинской Америке", — отметил постпред.
Международный скандал: в захвате президента Венесуэлы виновата Россия
Вчера, 08:00
Он подчеркнул, что подобными действиями США придают новый импульс неоколониализму и империализму.
«
"Нельзя позволить Соединенным Штатам самоутвердиться в роли некого высшего судьи, у которого одного есть право вторгаться в любые страны, определять виновных, назначать им наказания и приводить их в исполнение, невзирая на понятие международной юрисдикции, суверенитета и невмешательства", — призвал дипломат.
Кроме того, Небензя заявил, что Москва поддерживает курс Каракаса по защите национальных интересов и выражает твердую солидарность с венесуэльским народом.

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил президент Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
Сегодня президента Венесуэлы доставили в суд в Нью-Йорке. Согласно судебным документам, ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов".

Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как США стали регулярно применять вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. Кроме того, Белый дом разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции для дестабилизации правительства Мадуро. В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что США не соблюдали нормы международного права во время операции.
Удары США по Венесуэле
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

© AP Photo / Cristian Hernandez

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

© AP Photo / Matias Delacroix

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

Автомобиль едет по автомагистрали рядом с главным военным гарнизоном в Каракасе, Венесуэла

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

© AP Photo / Cristian Hernandez

Кроме того, в столице слышна стрельба.

Обстановка у президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Кроме того, в столице слышна стрельба.

© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

Жилой район недалеко от форта Тиуна в Каракасе, где нет электричества после взрывов

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

© AP Photo / Matias Delacroix

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

Люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе, Венесуэла

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

Взрыв в Каракасе

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

© AP Photo / Matias Delacroix

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

Кроме того, в столице слышна стрельба.

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

В мире, Венесуэла, Россия, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Каракас, США, Василий Небензя, ООН, Удары США по Венесуэле
 
 
Заголовок открываемого материала