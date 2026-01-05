Рейтинг@Mail.ru
Россия призывает США освободить президента Венесуэлы, заявил Небензя
18:47 05.01.2026 (обновлено: 18:56 05.01.2026)
Россия призывает США освободить президента Венесуэлы, заявил Небензя
РФ призывает США немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, заявил постпред России в ООН Василий Небензя. РИА Новости, 05.01.2026
россия, сша, венесуэла, удары сша по венесуэле, в мире
Россия, США, Венесуэла, Удары США по Венесуэле, В мире
Небензя: РФ призывает США немедленно освободить законного президента Венесуэлы

ООН, 5 янв - РИА Новости. РФ призывает США немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.
"Призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента независимого государства и его супругу", - сообщил он на заседании Совбеза ООН по Венесуэле.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Начало нового года повергло в шок весь мир, заявил Небензя
Вчера, 18:49
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Делси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Для преступления США в Венесуэле не может быть оправданий, заявил Небензя
Вчера, 18:48
 
РоссияСШАВенесуэлаУдары США по ВенесуэлеВ мире
 
 
