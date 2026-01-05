https://ria.ru/20260105/nebenzya-2066509745.html
Небензя назвал разбоем действия по захвату Мадуро
Небензя назвал разбоем действия по захвату Мадуро - РИА Новости, 05.01.2026
Небензя назвал разбоем действия по захвату Мадуро
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в понедельник назвал разбоем захват Соединенными Штатами лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T18:46:00+03:00
2026-01-05T18:46:00+03:00
2026-01-05T18:53:00+03:00
в мире
сша
удары сша по венесуэле
николас мадуро
венесуэла
россия
оон
василий небензя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066509288_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb1eeef80217fc438230269ba61bedbe.jpg
https://ria.ru/20260105/nebenzya-2066510781.html
сша
венесуэла
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066509288_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_477b27ec6fa86dddadaa935de74bcde0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, удары сша по венесуэле, николас мадуро, венесуэла, россия, оон, василий небензя
В мире, США, Удары США по Венесуэле, Николас Мадуро, Венесуэла, Россия, ООН, Василий Небензя
Небензя назвал разбоем действия по захвату Мадуро
Небензя назвал разбоем действия США по захвату Мадуро