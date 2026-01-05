Рейтинг@Mail.ru
Небензя назвал разбоем действия по захвату Мадуро
18:46 05.01.2026
Небензя назвал разбоем действия по захвату Мадуро
Небензя назвал разбоем действия по захвату Мадуро
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в понедельник назвал разбоем захват Соединенными Штатами лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. РИА Новости, 05.01.2026
Небензя назвал разбоем действия по захвату Мадуро

Небензя назвал разбоем действия США по захвату Мадуро

Члены Совбеза ООН обсуждают удары США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. 5 января 2026
Члены Совбеза ООН обсуждают удары США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. 5 января 2026 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© REUTERS / Brendan McDermid
Члены Совбеза ООН обсуждают удары США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. 5 января 2026
ООН, 5 янв - РИА Новости. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в понедельник назвал разбоем захват Соединенными Штатами лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.
"Разбой в отношении лидера Венесуэлы, сопровождавшийся гибелью нескольких десятков венесуэльских и кубинских граждан, стал в глазах многих предвестником возвращения в эпоху бесправия и силового американского доминирования", - заявил Небензя во время заседания Совбеза ООН.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Россия поддерживает Венесуэлу в защите суверенитета страны, заявил Небензя
Вчера, 18:53
 
