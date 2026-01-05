Рейтинг@Mail.ru
Телескоп "Хаббл" обнаружил новый объект в космосе на основе темной материи
Наука
 
22:24 05.01.2026
Телескоп "Хаббл" обнаружил новый объект в космосе на основе темной материи
земля, наса, мощные вспышки на солнце
Наука, Земля, НАСА, Мощные вспышки на Солнце
© NASAКосмический телескоп "Хаббл"
Космический телескоп Хаббл - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© NASA
Космический телескоп "Хаббл". Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Космический телескоп "Хаббл" обнаружил образец нового вида космических объектов, его основу составляет беззвездное и богатое газом облако темной материи, сообщает американское космическое агентство НАСА.
"Группа исследователей, использующая космический телескоп "Хаббл" НАСА, обнаружила новый тип астрономического объекта - беззвездное, богатое газом облако темной материи, считающееся "реликтом" или остатком раннего формирования галактик. Он получил временное название Cloud‑9, и это первое во Вселенной подтвержденное обнаружение подобного объекта", - говорится в статье на официальном портале НАСА.
Космический корабль Orion - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Американские астронавты подлетят к Луне в 2026 году, заявил глава НАСА
2 января, 22:52
Приложенное НАСА изображение демонстрирует облако, расположенное в 14 миллионах световых лет от Земли. Пурпурный цвет представляет радиоданные наземного радиотелескопа Very Large Array (VLA) об излучении, демонстрирующие наличие облака. Пунктирный круг отмечает пик излучения - исследователи сосредоточились на поиске звезд в области внутри него. Впоследствии звезды в облаке найдены не были.
Лидер обнаружившей Cloud‑9 команды ученых Алехандро Бенитес-Льямбай заявил, что объект является примером галактики, которая не сумела завершить процесс формирования. Другой специалист команды, Эндрю Фокс, добавил, что особенность Cloud‑9 заключается в возможности взглянуть на объект, основную часть которого составляет темная материя - чаще всего это сложно сделать по причине того, что темная материя не излучает свет.
НАСА отмечает, что ядро Cloud‑9 состоит из нейтрального водорода и имеет диаметр около 4,9 тысячи световых лет, а масса водородного газа в объекте приблизительно в миллион раз превышает массу Солнца. Исследователи также рассчитали, что масса темной материи в Cloud‑9 должна составлять около 5 миллиардов солнечных масс.
Как отмечает НАСА, открытие поспособствует пониманию формирования галактик, ранней Вселенной и природы темной материи.
Луна - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Схватка за освоение Луны будет жесткой, заявил космонавт
30 ноября 2025, 07:37
 
НаукаЗемляНАСАМощные вспышки на Солнце
 
 
