Телескоп "Хаббл" обнаружил новый объект в космосе на основе темной материи

Лидер обнаружившей Cloud‑9 команды ученых Алехандро Бенитес-Льямбай заявил, что объект является примером галактики, которая не сумела завершить процесс формирования. Другой специалист команды, Эндрю Фокс, добавил, что особенность Cloud‑9 заключается в возможности взглянуть на объект, основную часть которого составляет темная материя - чаще всего это сложно сделать по причине того, что темная материя не излучает свет.