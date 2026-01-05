Рейтинг@Mail.ru
В Намибии прокомментировали возможное вступление в ОПЕК+ - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:32 05.01.2026 (обновлено: 08:39 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/namibija-2066434977.html
В Намибии прокомментировали возможное вступление в ОПЕК+
В Намибии прокомментировали возможное вступление в ОПЕК+ - РИА Новости, 05.01.2026
В Намибии прокомментировали возможное вступление в ОПЕК+
Говорить о вступлении Намибии в ОПЕК+ преждевременно, поскольку нефть в стране была обнаружена недавно и необходимо убедиться в том, что ее полноценная добыча... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T08:32:00+03:00
2026-01-05T08:39:00+03:00
в мире
намибия
россия
опек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154763/35/1547633577_0:26:3076:1756_1920x0_80_0_0_c5d137abe264b1a6b572d8dfee5fdf9d.jpg
https://ria.ru/20260103/opek-2066138753.html
намибия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154763/35/1547633577_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_5a3ab5d2cc2acfec67d939896080b48d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, намибия, россия, опек
В мире, Намибия, Россия, ОПЕК
В Намибии прокомментировали возможное вступление в ОПЕК+

Посол Намибии Нашанди: говорить о вступлении страны в ОПЕК+ рано

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание OPEC в Вене
Здание OPEC в Вене - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание OPEC в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Говорить о вступлении Намибии в ОПЕК+ преждевременно, поскольку нефть в стране была обнаружена недавно и необходимо убедиться в том, что ее полноценная добыча возможна, заявила РИА Новости посол Намибии в РФ Моника Ндилиавике Нашанди.
"Нас ждет еще очень долгий путь в ОПЕК+. Мы недавно обнаружили нефть, примерно год назад. Мы все еще пытаемся убедиться в том, что мы можем ее добывать. ОПЕК – это большой клуб государств. Клуб больших игроков. Изыскания еще идут в некоторых областях. Еще рано говорить о перспективах в ОПЕК+, пока у нас нет конечного продукта", - сказала она.
Посол подчеркнула, что Намибия является молодой страной, и вступление в ОПЕК+ не является темой для обсуждения на данном этапе.
Нефтяные вышки - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Аналитики спрогнозировали, как изменится уровень добычи нефти ОПЕК+
3 января, 08:34
 
В миреНамибияРоссияОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала