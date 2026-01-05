https://ria.ru/20260105/namibija-2066434977.html
В Намибии прокомментировали возможное вступление в ОПЕК+
В Намибии прокомментировали возможное вступление в ОПЕК+
В Намибии прокомментировали возможное вступление в ОПЕК+
Говорить о вступлении Намибии в ОПЕК+ преждевременно, поскольку нефть в стране была обнаружена недавно и необходимо убедиться в том, что ее полноценная добыча... РИА Новости, 05.01.2026
В Намибии прокомментировали возможное вступление в ОПЕК+
Посол Намибии Нашанди: говорить о вступлении страны в ОПЕК+ рано