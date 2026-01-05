Рейтинг@Mail.ru
СК предъявил обвинения организатору айс-флоатинга, где пропала женщина - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/murmansk-2066473534.html
СК предъявил обвинения организатору айс-флоатинга, где пропала женщина
СК предъявил обвинения организатору айс-флоатинга, где пропала женщина - РИА Новости, 05.01.2026
СК предъявил обвинения организатору айс-флоатинга, где пропала женщина
Следователи в Мурманской области предъявили обвинение в оказании ненадлежащих услуг бизнесмену, организовавшему айс-флоатинг, во время которого пропала женщина, РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T14:57:00+03:00
2026-01-05T14:57:00+03:00
происшествия
мурманская область
россия
кольский залив
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
https://ria.ru/20260105/murmansk-2066471353.html
https://ria.ru/20260102/chp-2066117478.html
мурманская область
россия
кольский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мурманская область, россия, кольский залив, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мурманская область, Россия, Кольский залив, Следственный комитет России (СК РФ)
СК предъявил обвинения организатору айс-флоатинга, где пропала женщина

СК предъявил обвинение организатору айс-флоатинга в Мурманской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 5 янв - РИА Новости. Следователи в Мурманской области предъявили обвинение в оказании ненадлежащих услуг бизнесмену, организовавшему айс-флоатинг, во время которого пропала женщина, и выяснили, что гидротермокостюмы не соответствовали требованиям безопасности, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
В ГУМЧС по Мурманской области ранее сообщили, что вечером 1 января на реке Туломе при групповом занятии айс-флоатингом женщину унесло течением.
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
К поиску пропавшей во время айс-флоатинга под Мурманском привлекли вертолет
Вчера, 14:37
"Следственными органами СК России по Мурманской области предъявлено обвинение индивидуальному предпринимателю в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК.
По данным следствия, 1 января 2026 года в акватории Кольского залива возле берега Поморской набережной в городе Коле обвиняемый оказал группе лиц услугу по купанию в специализированных гидротермокостюмах в холодное время года (айс‑флоатинг), в ходе которого одну из женщин, 1968 года рождения, унесло течением в неизвестном направлении; ее местонахождение в настоящее время не установлено.
"В рамках расследования уголовного дела у фигуранта изъяты специализированные гидротермокостюмы, осмотром которых установлено, что они не соответствуют требованиям безопасности, имеют истекший срок годности, а надлежащее ежегодное освидетельствование отсутствует", - говорится в сообщении.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
"Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - заключили в СУСК.
Спасатели МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Женщина, унесенная течением под Мурманском, является гражданкой Белоруссии
2 января, 22:41
 
ПроисшествияМурманская областьРоссияКольский заливСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала