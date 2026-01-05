К поиску пропавшей во время айс-флоатинга под Мурманском привлекли вертолет

МУРМАНСК, 5 янв - РИА Новости. Поиски женщины, которая пропала 1 января во время айс-флоатинга под Мурманском, ведутся четвертые сутки, было решено привлечь вертолет, сообщили в региональном ГУ МЧС.
"В связи с тем, что поисково-спасательные работы наземной группировки не принесли положительных результатов, 5 января было принято решение о привлечении вертолета МИ-8 для увеличения площади территории обследования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о взлете воздушного судна принимается руководителем поискового штаба исходя из множества факторов, в том числе погодных условий и видимости.
В Мурманской области в первые дни января установилась морозная погода. Помимо акватории ведётся обследование берега.
Первого января 2026 года в акватории Кольского залива возле берега Поморской набережной в городе Коле индивидуальный предприниматель организовал купание в специализированных гидротермокостюмах в холодное время года (айс‑флоатинг), в ходе которого одну из женщин, 1968 года рождения, унесло течением в неизвестном направлении; ее местонахождение в настоящее время не установлено. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека.
