Мурашко дал россиянам совет, как не испортить себе новогодние праздники

"Видим, что большое количество поступающих пациентов с травмами, в том числе и в состоянии алкогольного опьянения. Новогодние праздники продолжаются, поэтому убедительная просьба, дорогие друзья, берегите себя, аккуратнее с алкоголем. Потому что травматизм, к сожалению, вас выключит в последующем из вашей обычной рабочей обстановки. Но и еще одно обращение. Большое количество дорожно-транспортных происшествий, люди активно передвигаются, поэтому и к водителям: будьте аккуратнее за рулем", - сказал министр журналистам.