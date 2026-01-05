Рейтинг@Mail.ru
Мурашко дал россиянам совет, как не испортить себе новогодние праздники - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/murashko-2066504000.html
Мурашко дал россиянам совет, как не испортить себе новогодние праздники
Мурашко дал россиянам совет, как не испортить себе новогодние праздники - РИА Новости, 05.01.2026
Мурашко дал россиянам совет, как не испортить себе новогодние праздники
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян быть аккуратнее с алкоголем и внимательнее за рулем в новогодние праздники, чтобы они не были... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T17:56:00+03:00
2026-01-05T17:56:00+03:00
общество
россия
михаил мурашко
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942479756_0:0:3369:1896_1920x0_80_0_0_06b6442d2dcf79041e49d7ef420acefb.jpg
https://ria.ru/20251225/murashko-2064621044.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942479756_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2d7186f8bc03bbd51851e9da8e919ba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мурашко, новый год
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Новый год
Мурашко дал россиянам совет, как не испортить себе новогодние праздники

Мурашко призвал быть аккуратнее с алкоголем и внимательнее за рулем в праздники

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян быть аккуратнее с алкоголем и внимательнее за рулем в новогодние праздники, чтобы они не были омрачены проблемами со здоровьем.
«
"Видим, что большое количество поступающих пациентов с травмами, в том числе и в состоянии алкогольного опьянения. Новогодние праздники продолжаются, поэтому убедительная просьба, дорогие друзья, берегите себя, аккуратнее с алкоголем. Потому что травматизм, к сожалению, вас выключит в последующем из вашей обычной рабочей обстановки. Но и еще одно обращение. Большое количество дорожно-транспортных происшествий, люди активно передвигаются, поэтому и к водителям: будьте аккуратнее за рулем", - сказал министр журналистам.
Он отметил, что в эти дни фиксируются ДТП с пострадавшими детьми, также в аварии попадают большие туристические группы, поэтому в эти дни с учетом также снегопадов и гололеда нужно быть аккуратным и дисциплинированным водителем, чтобы последующие праздничные дни не были омрачены проблемами со здоровьем и повреждением автотранспорта.
Новогоднее застолье - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Мурашко рассказал, как отметить Новый год без вреда для здоровья
25 декабря 2025, 14:54
 
ОбществоРоссияМихаил МурашкоНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала