Очередь для проезда по Крымскому мосту к вечеру сократилась вдвое
Очередь для проезда по Крымскому мосту к вечеру сократилась вдвое
Очередь для проезда по Крымскому мосту к вечеру понедельника сократилась вдвое, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 05.01.2026
тамань (станица)
керчь
крымский мост
тамань (станица)
керчь
2026
Очередь для проезда по Крымскому мосту к вечеру сократилась до 310 машин