Очередь для проезда по Крымскому мосту к вечеру сократилась вдвое - РИА Новости, 05.01.2026
19:51 05.01.2026
Очередь для проезда по Крымскому мосту к вечеру сократилась вдвое
2026
Тамань (станица), Керчь, Крымский мост
Очередь для проезда по Крымскому мосту к вечеру сократилась вдвое

Крымский мост - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Очередь для проезда по Крымскому мосту к вечеру понедельника сократилась вдвое, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 16.00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 95 машин, со стороны Керчи – 670.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 310 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Данные приведены по состоянию на 19.00 мск.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
На Крымском мосту усилят меры охраны в новогодние праздники
14 декабря 2025, 15:53
 
Тамань (станица)КерчьКрымский мост
 
 
