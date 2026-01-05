https://ria.ru/20260105/moskva-2066505730.html
ПВО сбила еще один беспилотник, летевший на Москву
ПВО сбила еще один беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 05.01.2026
ПВО сбила еще один беспилотник, летевший на Москву
Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 05.01.2026
ПВО сбила еще один беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника, летевшего на Москву