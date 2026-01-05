https://ria.ru/20260105/moskva-2066490380.html
Ефимов: школу и детский сад построили в Южном Медведкове в 2025 году
Ефимов: школу и детский сад построили в Южном Медведкове в 2025 году
Ефимов: школу и детский сад построили в Южном Медведкове в 2025 году
В прошлом году в районе Южное Медведково в Москве построили школу на 1,1 тысячу мест и детский сад на 220 человек, рассказал заммэра столицы по...
москва
Ефимов: школу и детский сад построили в Южном Медведкове в 2025 году
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. В прошлом году в районе Южное Медведково в Москве построили школу на 1,1 тысячу мест и детский сад на 220 человек, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"В зданиях создали комфортное пространство для учебно-воспитательной деятельности с современными группами, учебными кабинетами, спортивными залами и мастерскими. По завершении строительства оба объекта передали городу, они стали частью школы № 967 и сейчас уже открыты для посещения", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Всего в Южном Медведкове с 2011 года были возведены семь новых образовательных учреждений, уточнил замглавы города.
Построенный в 2025 году детский сад открыли в декабре. Внутри здания обустроили музыкальный и спортивный залы, помещения для девяти групп, комнату для занятий, кабинеты логопеда и психолога. Также в детском саду есть пищеблок полного цикла и медпункт, отмечается в сообщении градкомплекса.
Снаружи у детского сада возвели две спортивные площадки, девять зон для прогулок, одно пространство для отдыха и еще одно для торжественных мероприятий. У школы появилась площадка с зонами для бега, прыжков в длину и игровых видов спорта.
Оба объекта были возведены в рамках строительства жилого квартала. Застройщиком является компания ПИК
.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
рассказал о завершении строительства детского сада в Южном Медведкове.