Ефимов: школу и детский сад построили в Южном Медведкове в 2025 году

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. В прошлом году в районе Южное Медведково в Москве построили школу на 1,1 тысячу мест и детский сад на 220 человек, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

« "В зданиях создали комфортное пространство для учебно-воспитательной деятельности с современными группами, учебными кабинетами, спортивными залами и мастерскими. По завершении строительства оба объекта передали городу, они стали частью школы № 967 и сейчас уже открыты для посещения", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Всего в Южном Медведкове с 2011 года были возведены семь новых образовательных учреждений, уточнил замглавы города.

Построенный в 2025 году детский сад открыли в декабре. Внутри здания обустроили музыкальный и спортивный залы, помещения для девяти групп, комнату для занятий, кабинеты логопеда и психолога. Также в детском саду есть пищеблок полного цикла и медпункт, отмечается в сообщении градкомплекса.

Снаружи у детского сада возвели две спортивные площадки, девять зон для прогулок, одно пространство для отдыха и еще одно для торжественных мероприятий. У школы появилась площадка с зонами для бега, прыжков в длину и игровых видов спорта.

Оба объекта были возведены в рамках строительства жилого квартала. Застройщиком является компания ПИК