В Москве обновили внутридомовые системы газоснабжения более 600 домов

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках региональной программы капремонта в 2025 году обновили внутридомовые системы газоснабжения в более чем 600 многоквартирных домах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Столичная программа капитального ремонта - один из самых значимых проектов модернизации жилья не только в России , но и в мире. Проводим работы по обновлению не только внешнего вида дома - фасада, крыши и входной группы, но и инженерных систем. В прошлом году обновили внутридомовые инженерные системы газоснабжения в 617 жилых домах - это более 50 тысяч квартир", - рассказал Бирюков

Заммэра пояснил, что своевременный ремонт газового оборудования является важным условием его безопасной эксплуатации и организации бесперебойного газоснабжения.

"Применяем современные технические решения, например, ставим шаровые запорные краны с тремя степенями защиты от случайного открытия, которые ограничивают поступление газа при неисправности оборудования и температурном воздействии. Кроме того, устанавливаем гибкие газовые подводки из нержавеющей стали с ПВХ-покрытием и диэлектрической вставкой для исключения аварийной ситуации при появлении блуждающих токов и как защиту от внешнего влияния", - добавил он.

Он напомнил, что газовые стояки внутри многоквартирного дома являются общедомовым имуществом, поэтому собственники квартир должны своевременно обеспечить доступ специалистов к местам проведения работ.