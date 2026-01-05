Рейтинг@Mail.ru
В Москве обновили внутридомовые системы газоснабжения более 600 домов - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:41 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/moskva-2066479993.html
В Москве обновили внутридомовые системы газоснабжения более 600 домов
В Москве обновили внутридомовые системы газоснабжения более 600 домов - РИА Новости, 05.01.2026
В Москве обновили внутридомовые системы газоснабжения более 600 домов
Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках региональной программы капремонта в 2025 году обновили внутридомовые системы газоснабжения в более чем 600... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T15:41:00+03:00
2026-01-05T15:41:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
россия
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822767519_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_7a0b323bfcb689db2ffd90f004008a32.jpg
https://ria.ru/20251228/gazoprovod-2065146680.html
https://ria.ru/20251224/gaz-2064281313.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822767519_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d48a49a646e7c4153a7d1b1dad10d3c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Россия, Петр Бирюков
В Москве обновили внутридомовые системы газоснабжения более 600 домов

В Москве при капремонте обновили внутридомовые системы газоснабжения 617 домов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВключенная газовая конфорка
Включенная газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Включенная газовая конфорка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках региональной программы капремонта в 2025 году обновили внутридомовые системы газоснабжения в более чем 600 многоквартирных домах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Столичная программа капитального ремонта - один из самых значимых проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. Проводим работы по обновлению не только внешнего вида дома - фасада, крыши и входной группы, но и инженерных систем. В прошлом году обновили внутридомовые инженерные системы газоснабжения в 617 жилых домах - это более 50 тысяч квартир", - рассказал Бирюков.
На Заречной улице построили газопровод среднего давления - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
На Заречной улице в Москве построили новый газопровод
28 декабря 2025, 09:49
Заммэра пояснил, что своевременный ремонт газового оборудования является важным условием его безопасной эксплуатации и организации бесперебойного газоснабжения.
"Применяем современные технические решения, например, ставим шаровые запорные краны с тремя степенями защиты от случайного открытия, которые ограничивают поступление газа при неисправности оборудования и температурном воздействии. Кроме того, устанавливаем гибкие газовые подводки из нержавеющей стали с ПВХ-покрытием и диэлектрической вставкой для исключения аварийной ситуации при появлении блуждающих токов и как защиту от внешнего влияния", - добавил он.
Он напомнил, что газовые стояки внутри многоквартирного дома являются общедомовым имуществом, поэтому собственники квартир должны своевременно обеспечить доступ специалистов к местам проведения работ.
Согласно действующим нормативам, срок службы внутридомового газопровода составляет 30 лет, затем требует его замены в связи с износом.
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Москве опубликовали график проверок газовых плит в 2026 году
24 декабря 2025, 11:26
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваРоссияПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала