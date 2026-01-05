https://ria.ru/20260105/moskva-2066440463.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 05.01.2026
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Слабый снег и понижение температуры воздуха до минус 4 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T09:40:00+03:00
2026-01-05T09:40:00+03:00
2026-01-05T09:40:00+03:00
общество
москва
михаил леус
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569405854_0:84:3344:1965_1920x0_80_0_0_2a31ef3a1ff7e891a32076787b56388b.jpg
https://ria.ru/20260105/moskva-2066430718.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569405854_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_272ccb1c7fa2870e686245ee06d9b72c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, новый год
Общество, Москва, Михаил Леус, Новый год
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Синоптик Леус: в Москве в понедельник ожидается слабый снег и до минус 4