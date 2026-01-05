Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/moskva-2066440463.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 05.01.2026
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Слабый снег и понижение температуры воздуха до минус 4 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T09:40:00+03:00
2026-01-05T09:40:00+03:00
общество
москва
михаил леус
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569405854_0:84:3344:1965_1920x0_80_0_0_2a31ef3a1ff7e891a32076787b56388b.jpg
https://ria.ru/20260105/moskva-2066430718.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569405854_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_272ccb1c7fa2870e686245ee06d9b72c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, михаил леус, новый год
Общество, Москва, Михаил Леус, Новый год
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик Леус: в Москве в понедельник ожидается слабый снег и до минус 4

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Погода в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Слабый снег и понижение температуры воздуха до минус 4 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион будет ощущать влияние периферии циклона, уходящего на северо-восток Европейской России. Он сохранит в небе над регионом плотные облака, местами пройдёт слабый снег и начнётся постепенное понижение температуры. Температура воздуха в городе минус 2 - минус 4, по области минус 1 - минус 6", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Синоптики рассказали о погоде в Рождественскую ночь в Москве
06:50
 
ОбществоМоскваМихаил ЛеусНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала