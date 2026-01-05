Рейтинг@Mail.ru
Синоптики рассказали о погоде в Рождественскую ночь в Москве
06:50 05.01.2026
Синоптики рассказали о погоде в Рождественскую ночь в Москве
Рождественская ночь в Москве будет снежной с температурой от минус семи до минус девяти градусов, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России. РИА Новости, 05.01.2026
общество, москва, россия, гидрометцентр, новый год
Общество, Москва, Россия, Гидрометцентр, Новый год
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Рождественская ночь в Москве будет снежной с температурой от минус семи до минус девяти градусов, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России.
"Облачно, снег, температура ночью в Москве -9, -7 градусов, по области -12, -7 градусов", - ответили на вопрос о погоде в Рождественскую ночь в Гидрометцентре.
Горожане гуляют в парке Зарядье во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Синоптики предупредили о похолодании в Москве
Общество Москва Россия Гидрометцентр Новый год
 
 
