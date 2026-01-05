https://ria.ru/20260105/moskva-2066430718.html
Синоптики рассказали о погоде в Рождественскую ночь в Москве
Синоптики рассказали о погоде в Рождественскую ночь в Москве - РИА Новости, 05.01.2026
Синоптики рассказали о погоде в Рождественскую ночь в Москве
Рождественская ночь в Москве будет снежной с температурой от минус семи до минус девяти градусов, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России. РИА Новости, 05.01.2026
Гидрометцентр: в Москве в Рождественскую ночь ожидается снег