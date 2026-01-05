https://ria.ru/20260105/moskva-2066412365.html
Синоптики предупредили о похолодании в Москве
Температура в Москве начнёт падать в начале недели и опустится до -10 градусов уже ко вторнику, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T00:34:00+03:00
общество
москва
россия
гидрометцентр
новый год
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Общество, Москва, Россия, Гидрометцентр, Новый год
Гидрометцентр: во вторник температура в Москве упадет до -10 градусов