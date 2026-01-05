Рейтинг@Mail.ru
Синоптики предупредили о похолодании в Москве - РИА Новости, 05.01.2026
00:34 05.01.2026
Синоптики предупредили о похолодании в Москве
Синоптики предупредили о похолодании в Москве
Температура в Москве начнёт падать в начале недели и опустится до -10 градусов уже ко вторнику, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России.
2026-01-05T00:34:00+03:00
2026-01-05T00:34:00+03:00
2026
Синоптики предупредили о похолодании в Москве

Гидрометцентр: во вторник температура в Москве упадет до -10 градусов

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Температура в Москве начнёт падать в начале недели и опустится до -10 градусов уже ко вторнику, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России.
По данным учёных, температура упадёт до -7, -5 градусов ночью и до -5, -3 градусов днём в Москве в понедельник.
"Шестого января облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, температура в Москве -10, -8 градусов, по области -13, -8 градусов. Днем местами небольшой снег, температура в Москве -7, -5 градусов, по области -10, -5 градусов. Ветер южной четверти 3-8 метров в секунду. Гололедица", - сказали в Гидрометцентре.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
