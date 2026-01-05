Рейтинг@Mail.ru
Военные в Молдавии откажутся от автоматов Калашникова, заявило Минобороны - РИА Новости, 05.01.2026
14:02 05.01.2026
Военные в Молдавии откажутся от автоматов Калашникова, заявило Минобороны
Военные в Молдавии поэтапно откажутся от привычных автоматов Калашникова в рамках перехода на стандарты НАТО, сообщил министр обороны страны Анатолий Носатый. РИА Новости, 05.01.2026
2026
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Военные в Молдавии откажутся от автоматов Калашникова, заявило Минобороны

Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 янв – РИА Новости. Военные в Молдавии поэтапно откажутся от привычных автоматов Калашникова в рамках перехода на стандарты НАТО, сообщил министр обороны страны Анатолий Носатый.
"Мы окончательно перейдем на вооружение, используемое на Западе, на калибр НАТО, который дает нам доступ к логистической базе, боеприпасам и запасным частям. Мы делаем это постепенно. Четыре-пять подразделений уже отказались от автоматов Калашникова: полк Генерального штаба, Военная академия", - сказал Носатый в эфире национального радио Moldova 1.
В настоящее время страны Запада и власти Молдавии во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации республики и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии до 2034 года, предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии против ее вступления в НАТО.️
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала