Минтранс проработает льготные тарифы в такси для многодетных семей
12:56 05.01.2026 (обновлено: 13:47 05.01.2026)
Минтранс проработает льготные тарифы в такси для многодетных семей
Минтранс проработает льготные тарифы в такси для многодетных семей

Минтранс проработает установление льготных тарифов в такси для многодетных семей

© Fotolia / Roman SigaevТакси
Такси
© Fotolia / Roman Sigaev
Такси. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Минтранс вместе с региональными властями проработает льготные тарифы в такси для многодетных семей, инициативу включили в правительственный план поддержки многодетности до 2036 года.
"Выработка предложений по повышению качества и доступности для семей с детьми, включая многодетные семьи, перевозок <...> легковыми такси, предусмотрев в том числе <...> установление льготной стоимости перевозок (тарифов) для многодетных семей", — говорится в документе.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Путин поручил рассмотреть вопрос об определении статуса многодетной семьи
26 ноября 2025, 12:06

Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин в январе прошлого года.

Минтрансу и региональным властям также предстоит выработать предложения об обеспечении закупок транспортных средств для перевозки родителей с детьми в колясках. При этом таксопарки должны быть обеспечены машинами с детскими удерживающими устройствами.
В документе указано, что эти задачи следует выполнить до 2030 года.

Как сообщал глава Минтруда Антон Котяков, число многодетных семей в России выросло с начала прошлого года более чем на восемь процентов, сейчас их примерно 2,9 миллиона.

Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
В Госдуму внесут проект о бесплатной парковке для многодетных семей
19 мая 2025, 01:10
 
