Минтранс проработает льготные тарифы в такси для многодетных семей

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Минтранс вместе с региональными властями проработает льготные тарифы в такси для многодетных семей, инициативу включили в правительственный план поддержки многодетности до 2036 года.
"Выработка предложений по повышению качества и доступности для семей с детьми, включая многодетные семьи, перевозок <...> легковыми такси, предусмотрев в том числе <...> установление льготной стоимости перевозок (тарифов) для многодетных семей", — говорится в документе.
Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин в январе прошлого года.
Минтрансу и региональным властям также предстоит выработать предложения об обеспечении закупок транспортных средств для перевозки родителей с детьми в колясках. При этом таксопарки должны быть обеспечены машинами с детскими удерживающими устройствами.
В документе указано, что эти задачи следует выполнить до 2030 года.
Как сообщал глава Минтруда Антон Котяков, число многодетных семей в России выросло с начала прошлого года более чем на восемь процентов, сейчас их примерно 2,9 миллиона.
