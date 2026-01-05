Рейтинг@Mail.ru
13:42 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/minpromtorg-2066464293.html
Минпромторг рассматривает возможность ОКР для ремоторизации Superjet-100
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
объединенная двигателестроительная корпорация
sukhoi superjet 100 (ssj100)
россия
Новости
россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), объединенная авиастроительная корпорация (оак), объединенная двигателестроительная корпорация, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Объединенная двигателестроительная корпорация, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
© Фото : Sukhoi civil aircraftСамолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : Sukhoi civil aircraft
Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Минпромторг РФ совместно с Объединенной авиастроительной (ОАК) и Объединенной двигателестроительной (ОДК) корпорациями (входят в госкорпорацию "Ростех") рассматривают возможность проведения опытно-конструкторских работ (ОКР) для ремоторизации эксплуатирующихся самолётов Superjet-100, и препятствий для проведения таких работ не наблюдается, сообщил журналистам замглавы министерства Геннадий Абраменков.
"Минпромторг России совместно с ОАК и ОДК рассматривает возможность проведения опытно-конструкторских работ, поставленных ведомством", — сказал Абраменко о ремоторизации эксплуатирующихся Superjet-100.
Первый полет Superjet с отечественными двигателями ПД-8 - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Появилось видео первого полета Superjet-100 с российским двигателем
17 марта 2025, 08:45
"Мы не видим препятствий в проведении таких ОКР, так как самолет в таком лице уже находится на сертификационных испытаниях в рамках программы импортозамещения (текущая модель, но с двигателями ПД-8). Первый полет Superjet с двигателями ПД-8 состоялся 17 марта 2025 года, что подтверждает реализуемость проекта", - продолжил он.
Замглавы Минпромторга РФ добавил, что важным остается вопрос механизма модернизации конкретных самолётов - как и за чей счет это будет производиться, и это должно решаться во взаимодействии Минтранса, Минпромторга, Росавиации и самих авиакомпаний.
"При этом мы понимаем важность и нужность сохранения текущего парка, потому что в настоящий момент Superjet в неимпортозамещенном лице является одним из самых наиболее востребованных и интенсивно эксплуатируемых типов воздушных судов. По нашим оценкам, на нем перевозится до 9% всего пассажиропотока страны", — отметил Абраменков.
Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал, что план ремоторизации эксплуатирующихся самолетов Superjet-100 за счет российских двигателей ПД-8 сохраняется.
А ещё ранее, в конце октября, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщал, что Минпромторг РФ рассматривает возможность финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для ремоторизации SSJ-100 с французскими двигателями.
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Самолет Sukhoi Superjet 100. Летно-технические характеристики
12 июля 2024, 18:03
 
РоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Объединенная двигателестроительная корпорацияSukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
