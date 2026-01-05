Минпромторг рассматривает возможность ОКР для ремоторизации Superjet-100

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Минпромторг РФ совместно с Объединенной авиастроительной (ОАК) и Объединенной двигателестроительной (ОДК) корпорациями (входят в госкорпорацию "Ростех") рассматривают возможность проведения опытно-конструкторских работ (ОКР) для ремоторизации эксплуатирующихся самолётов Superjet-100, и препятствий для проведения таких работ не наблюдается, сообщил журналистам замглавы министерства Геннадий Абраменков.

"При этом мы понимаем важность и нужность сохранения текущего парка, потому что в настоящий момент Superjet в неимпортозамещенном лице является одним из самых наиболее востребованных и интенсивно эксплуатируемых типов воздушных судов. По нашим оценкам, на нем перевозится до 9% всего пассажиропотока страны", — отметил Абраменков.