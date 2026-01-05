Минпромторг рассматривает возможность ОКР для ремоторизации Superjet-100

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Минпромторг РФ совместно с Объединенной авиастроительной (ОАК) и Объединенной двигателестроительной (ОДК) корпорациями (входят в госкорпорацию "Ростех") рассматривают возможность проведения опытно-конструкторских работ (ОКР) для ремоторизации эксплуатирующихся самолётов Superjet-100, и препятствий для проведения таких работ не наблюдается, сообщил журналистам замглавы министерства Геннадий Абраменков.
"Минпромторг России совместно с ОАК и ОДК рассматривает возможность проведения опытно-конструкторских работ, поставленных ведомством", — сказал Абраменко о ремоторизации эксплуатирующихся Superjet-100.
"Мы не видим препятствий в проведении таких ОКР, так как самолет в таком лице уже находится на сертификационных испытаниях в рамках программы импортозамещения (текущая модель, но с двигателями ПД-8). Первый полет Superjet с двигателями ПД-8 состоялся 17 марта 2025 года, что подтверждает реализуемость проекта", - продолжил он.
Замглавы Минпромторга РФ добавил, что важным остается вопрос механизма модернизации конкретных самолётов - как и за чей счет это будет производиться, и это должно решаться во взаимодействии Минтранса, Минпромторга, Росавиации и самих авиакомпаний.
"При этом мы понимаем важность и нужность сохранения текущего парка, потому что в настоящий момент Superjet в неимпортозамещенном лице является одним из самых наиболее востребованных и интенсивно эксплуатируемых типов воздушных судов. По нашим оценкам, на нем перевозится до 9% всего пассажиропотока страны", — отметил Абраменков.
Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал, что план ремоторизации эксплуатирующихся самолетов Superjet-100 за счет российских двигателей ПД-8 сохраняется.
А ещё ранее, в конце октября, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщал, что Минпромторг РФ рассматривает возможность финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для ремоторизации SSJ-100 с французскими двигателями.
