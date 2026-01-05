В МИД Китая призвали США прекратить использовать тему "китайской угрозы"

ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. США должны прекратить использовать так называемую тему "китайской угрозы" для оправдания своих личных интересов, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя слова американского президента Дональда Трампа о Гренландии.

"Мы настаиваем на том, чтобы США прекратили использовать так называемую китайскую угрозу в качестве предлога для преследования своих личных интересов", - сказал Линь Цзянь.