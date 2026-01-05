Рейтинг@Mail.ru
В МИД Китая призвали США прекратить использовать тему "китайской угрозы" - РИА Новости, 05.01.2026
11:50 05.01.2026
В МИД Китая призвали США прекратить использовать тему "китайской угрозы"
В МИД Китая призвали США прекратить использовать тему "китайской угрозы" - РИА Новости, 05.01.2026
В МИД Китая призвали США прекратить использовать тему "китайской угрозы"
США должны прекратить использовать так называемую тему "китайской угрозы" для оправдания своих личных интересов, заявил на брифинге в понедельник официальный... РИА Новости, 05.01.2026
В МИД Китая призвали США прекратить использовать тему "китайской угрозы"

КНР призвал США прекратить оправдывать личные интересы "китайской угрозой"

Флаг КНР в Хьюстоне
Флаг КНР в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг КНР в Хьюстоне. Архивное фото
ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. США должны прекратить использовать так называемую тему "китайской угрозы" для оправдания своих личных интересов, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя слова американского президента Дональда Трампа о Гренландии.
Ранее президент США Дональд Трамп после захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро заявил, что Евросоюзу якобы с точки зрения обороны нужно, чтобы США владели Гренландией. По словам Трампа, корабли Китая и России якобы окружили датский остров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Трамп после операции в Венесуэле заявил, что США нуждаются и в Гренландии
Вчера, 20:50
"Мы настаиваем на том, чтобы США прекратили использовать так называемую китайскую угрозу в качестве предлога для преследования своих личных интересов", - сказал Линь Цзянь.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
Ранее МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Премьер Гренландии призвал не паниковать на фоне угроз США
Вчера, 21:11
 
