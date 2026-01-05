В МИД Китая призвали США прекратить использовать тему "китайской угрозы"

ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. США должны прекратить использовать так называемую тему "китайской угрозы" для оправдания своих личных интересов, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя слова американского президента Дональда Трампа о Гренландии.
Ранее президент США Дональд Трамп после захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро заявил, что Евросоюзу якобы с точки зрения обороны нужно, чтобы США владели Гренландией. По словам Трампа, корабли Китая и России якобы окружили датский остров.
"Мы настаиваем на том, чтобы США прекратили использовать так называемую китайскую угрозу в качестве предлога для преследования своих личных интересов", - сказал Линь Цзянь.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Ранее МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.