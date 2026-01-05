Рейтинг@Mail.ru
Минэкономразвития рекомендовало приостановить продажу туров в Венесуэлу
15:21 05.01.2026
Минэкономразвития рекомендовало приостановить продажу туров в Венесуэлу
Минэкономразвития рекомендовало приостановить продажу туров в Венесуэлу

Митинг у президентского дворца в Каракасе, на котором венесуэльцы требуют вернуть в страну захваченного США президента Николаса Мадуро
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Минэкономразвития России рекомендует туроператорам и турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Венесуэле, говорится в сообщении министерства.
"В связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы и угрозами повторных атак Минэкономразвития России рекомендует российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Боливарианскую Республику Венесуэла до нормализации обстановки", - указано в сообщении Минэкономразвития.
Кроме того, участники отрасли должны в обязательном порядке информировать туристов, купивших или планирующих купить турпутёвку в Венесуэлу, о текущей ситуации в стране.
