Итальянский евродепутат назвал премьера Мелони чирлидершей Трампа

РИМ, 5 янв - РИА Новости. Евродепутат от итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд" Гаэтано Педулла задался вопросом, продолжит ли премьер Италии Джорджа Мелони поддерживать действия США и в отношении Гренландии, как она это сделала по Венесуэле, в поступившем в РИА Новости заявлении европарламентария отмечается, что Мелони узаконила государственный переворот в Венесуэле своим позорным заявлением.
В субботу итальянский Совмин фактически поддержал операцию США в Каракасе. Заявив о постоянной осуждении власти Мадуро, правительство сообщило, что "внешние военные действия не являются способом положить конец тоталитарным режимам", но в то же время считает законным "оборонительное вмешательство как законный способ противодействия гибридным атакам на свою безопасность, например, в случае с государственными структурами, которые подпитывают и способствуют наркоторговле", сообщала пресс-служба руководства Совмина.
"Теперь, когда Трамп угрожает нападением на Гренландию, территорию Дании, страны ЕС и члена НАТО, будет ли она и дальше выступать чирлидершей Вашингтона? В условиях глобального хаоса, развязанного Трампом, нельзя занимать двойственную позицию: либо ты на стороне международного права и многосторонности, либо на стороне американского неоимпериализма", - заявил Педулла.
Он добавил, что Мелони должна прекратить подчиняться Вашингтону, потому что она предает итальянскую конституцию.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.