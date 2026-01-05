Итальянский евродепутат назвал премьера Мелони чирлидершей Трампа

РИМ, 5 янв - РИА Новости. Евродепутат от итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд" Гаэтано Педулла задался вопросом, продолжит ли премьер Италии Джорджа Мелони поддерживать действия США и в отношении Гренландии, как она это сделала по Венесуэле, в поступившем в РИА Новости заявлении европарламентария отмечается, что Мелони узаконила государственный переворот в Венесуэле своим позорным заявлением.