В Красноярском крае белый медведь напал на семью

КРАСНОЯРСК, 5 янв – РИА Новости. Белый медведь напал на семью из трех человек в Таймырском-Долгано Ненецком районе Красноярского края, людей спасли местные жители и участковый полиции, сообщает краевой главк МВД.
Журналистам в пресс-службе краевого главка МВД пояснили, что белый медведь напал на семью, члены которой являются представителями коренных малочисленных народов Севера, во время рыбалки, подойдя к рыболовецкой точке.
В Иркутской области медведь напугал детей, шедших в школу
18 сентября 2025, 14:13
"В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в 40 километрах от посёлка Носок (в Таймырском-Долгано Ненецком районе – ред.) белый медведь ранил людей. Для отпугивания и вытеснения животного на вездеходе и снегоходах в сторону рыболовецкой точки выехали местные жители, а также участковый уполномоченный полиции… Увидев приближающуюся технику, животное скрылось", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, белый медведь напал на трех жителей района разных возрастов: 1983, 2015 и 2006 годов рождения. Участковый уполномоченный полиции и местные жители помогли вывезти пострадавшую семью в посёлок для оказания медицинской помощи. В настоящее время решается вопрос о транспортировке одного из пострадавших в районную больницу Дудинки для дальнейшего лечения.
Местные жители, уточнили в ведомстве, также оповестили соседние рыболовецкие точки и людей, встретившихся по пути на транспортных средствах, направляющихся в Носковскую тундру, о нахождении медведя в районе Бреховских островов.
В Приморье спасли сборщика шишек, на которого напал медведь
21 октября 2025, 06:31