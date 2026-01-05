В Красноярском крае белый медведь напал на семью

"В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в 40 километрах от посёлка Носок (в Таймырском-Долгано Ненецком районе – ред.) белый медведь ранил людей. Для отпугивания и вытеснения животного на вездеходе и снегоходах в сторону рыболовецкой точки выехали местные жители, а также участковый уполномоченный полиции… Увидев приближающуюся технику, животное скрылось", - говорится в сообщении.