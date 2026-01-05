Маск рассказал, что на выходных поужинал с Трампом и первой леди

ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск, у которого в прошлом году произошел публичный конфликт с американским президентом Дональдом Трампом, рассказал, что на прошедших выходных поужинал с ним и первой леди США Меланьей.
Учитывая, что Трамп на текущий момент продолжает находиться в своем поместье Мар-а-Лаго, ужин, скорее всего, прошел на его территории. На фотографии, сделанной будто исподтишка, видно, что на ужине присутствовали только Маск и супружеская пара.
В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью".
Позже Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
С тех пор, однако, отношения между ними улучшились. На панихиде по убитому консервативному активисту Чарли Кирку между Трампом и Маском состоялся разговор, они пожали другу другу руки. Трамп на прощание похлопал Маска по спине.
