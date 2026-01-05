Рейтинг@Mail.ru
В очереди перед Крымским мостом скопилось около 750 машин - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/mashiny-2066500036.html
В очереди перед Крымским мостом скопилось около 750 машин
В очереди перед Крымским мостом скопилось около 750 машин - РИА Новости, 05.01.2026
В очереди перед Крымским мостом скопилось около 750 машин
Около 750 машин скопилось в очереди на автоподходах перед Крымским мостом, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T17:30:00+03:00
2026-01-05T17:30:00+03:00
авто
тамань (станица)
керчь
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882189352_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_13beef85c1746ead7b5a0cb6508391b8.jpg
https://ria.ru/20260103/most-2066235173.html
тамань (станица)
керчь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882189352_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_c23060fcf1020253939ba9b295370433.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, тамань (станица), керчь, республика крым
Авто, Тамань (станица), Керчь, Республика Крым
В очереди перед Крымским мостом скопилось около 750 машин

Перед въездом на Крымский мост скопилось около 750 автомобилей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. Около 750 машин скопилось в очереди на автоподходах перед Крымским мостом, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 95 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 670 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении.
Данные приведены по состоянию на 16.00 мск.
Посты досмотра установлены перед мостом в целях обеспечения безопасного проезда. Проезд разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Более тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани
3 января, 18:13
 
АвтоТамань (станица)КерчьРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала