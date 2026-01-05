https://ria.ru/20260105/mashiny-2066500036.html
В очереди перед Крымским мостом скопилось около 750 машин
В очереди перед Крымским мостом скопилось около 750 машин - РИА Новости, 05.01.2026
В очереди перед Крымским мостом скопилось около 750 машин
Около 750 машин скопилось в очереди на автоподходах перед Крымским мостом, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T17:30:00+03:00
2026-01-05T17:30:00+03:00
2026-01-05T17:30:00+03:00
авто
тамань (станица)
керчь
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882189352_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_13beef85c1746ead7b5a0cb6508391b8.jpg
https://ria.ru/20260103/most-2066235173.html
тамань (станица)
керчь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882189352_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_c23060fcf1020253939ba9b295370433.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, тамань (станица), керчь, республика крым
Авто, Тамань (станица), Керчь, Республика Крым
В очереди перед Крымским мостом скопилось около 750 машин
Перед въездом на Крымский мост скопилось около 750 автомобилей