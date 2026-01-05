Рейтинг@Mail.ru
Мантуров рассказал о программе стимулирования обновления ветхого флота - РИА Новости, 05.01.2026
15:05 05.01.2026
Мантуров рассказал о программе стимулирования обновления ветхого флота
Мантуров рассказал о программе стимулирования обновления ветхого флота - РИА Новости, 05.01.2026
Мантуров рассказал о программе стимулирования обновления ветхого флота
экономика, россия, денис мантуров
Экономика, Россия, Денис Мантуров
Мантуров рассказал о программе стимулирования обновления ветхого флота

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В России прорабатываются предложения по параметрам отдельной программы для стимулирования обновления "ветхого флота", рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Дополнительно, чтобы стимулировать обновление "ветхого флота", прорабатываются предложения по параметрам отдельной программы, в том числе необходимый объем средств ФНБ на ее реализацию", — сказал он.
В начале августа ряду ведомств в России было поручено сформировать и выверить с грузоотправителями реестр гражданских судов, попадающих "под списание" и требующих замены, и исходя из него сформировать предложения о продлении и расширении программы льготного лизинга.
Мантуров рассказал о программе льготного лизинга гражданских судов
ЭкономикаРоссияДенис Мантуров
 
 
