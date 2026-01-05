Мантуров рассказал о программе стимулирования обновления ветхого флота

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В России прорабатываются предложения по параметрам отдельной программы для стимулирования обновления "ветхого флота", рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Дополнительно, чтобы стимулировать обновление "ветхого флота", прорабатываются предложения по параметрам отдельной программы, в том числе необходимый объем средств ФНБ на ее реализацию", — сказал он.