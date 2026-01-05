Мантуров рассказал о программе льготного лизинга гражданских судов

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. На новую программу льготного лизинга гражданских судов в ближайшую трёхлетку будет выделено 43,6 миллиардов рублей, за счет этого инструмента будет профинансировано строительство около 50 судов, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.