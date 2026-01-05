https://ria.ru/20260105/manturov-2066473849.html
Мантуров рассказал о программе льготного лизинга гражданских судов
Мантуров рассказал о программе льготного лизинга гражданских судов - РИА Новости, 05.01.2026
Мантуров рассказал о программе льготного лизинга гражданских судов
На новую программу льготного лизинга гражданских судов в ближайшую трёхлетку будет выделено 43,6 миллиардов рублей, за счет этого инструмента будет... РИА Новости, 05.01.2026
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. На новую программу льготного лизинга гражданских судов в ближайшую трёхлетку будет выделено 43,6 миллиардов рублей, за счет этого инструмента будет профинансировано строительство около 50 судов, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"В ближайшую трёхлетку на новую программу льготного лизинга гражданских судов будет выделено 43,6 миллиарда рублей", — сказал Мантуров
.
"Эта мера востребована как наиболее эффективный механизм обновления российского гражданского флота. Планируется, что за счет этого инструмента будет профинансировано строительство порядка 50 судов", - добавил он.
Первый вице-премьер РФ
отметил, что также в наступившем году предусмотрено 5 миллиардов рублей на поддержку реализации действующей программы лизинга гражданских судов водного транспорта компании ГТЛК
, что позволит профинансировать строительство 40 пассажирских судов.