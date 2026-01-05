Рейтинг@Mail.ru
Мантуров рассказал о программе льготного лизинга гражданских судов - РИА Новости, 05.01.2026
15:02 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/manturov-2066473849.html
Мантуров рассказал о программе льготного лизинга гражданских судов
На новую программу льготного лизинга гражданских судов в ближайшую трёхлетку будет выделено 43,6 миллиардов рублей, за счет этого инструмента будет... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T15:02:00+03:00
2026-01-05T15:02:00+03:00
Мантуров рассказал о программе льготного лизинга гражданских судов

Мантуров: на льготный лизинг гражданских судов выделят 43,6 млрд рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. На новую программу льготного лизинга гражданских судов в ближайшую трёхлетку будет выделено 43,6 миллиардов рублей, за счет этого инструмента будет профинансировано строительство около 50 судов, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"В ближайшую трёхлетку на новую программу льготного лизинга гражданских судов будет выделено 43,6 миллиарда рублей", — сказал Мантуров.
"Эта мера востребована как наиболее эффективный механизм обновления российского гражданского флота. Планируется, что за счет этого инструмента будет профинансировано строительство порядка 50 судов", - добавил он.
Первый вице-премьер РФ отметил, что также в наступившем году предусмотрено 5 миллиардов рублей на поддержку реализации действующей программы лизинга гражданских судов водного транспорта компании ГТЛК, что позволит профинансировать строительство 40 пассажирских судов.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Правительство поддержит программу льготного лизинга гражданских судов
24 декабря 2025, 15:29
 
