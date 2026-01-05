Рейтинг@Mail.ru
Малюк после ухода с поста главы СБУ угрожает новыми ударами по России - РИА Новости, 05.01.2026
21:28 05.01.2026
Малюк после ухода с поста главы СБУ угрожает новыми ударами по России
Малюк после ухода с поста главы СБУ угрожает новыми ударами по России - РИА Новости, 05.01.2026
Малюк после ухода с поста главы СБУ угрожает новыми ударами по России
Василий Малюк после сообщения об уходе с должности главы СБУ угрожает новыми ударами по России. РИА Новости, 05.01.2026
в мире
россия
украина
херсонская область
василий малюк
сергей лавров
владимир зеленский
служба безопасности украины
россия
украина
херсонская область
в мире, россия, украина, херсонская область , василий малюк, сергей лавров, владимир зеленский, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Херсонская область , Василий Малюк, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
Малюк после ухода с поста главы СБУ угрожает новыми ударами по России

Малюк после ухода с поста главы СБУ угрожает новыми ударами по РФ

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Василий Малюк после сообщения об уходе с должности главы СБУ угрожает новыми ударами по России.
В понедельник Малюк заявил, что уходит с поста главы службы безопасности Украины, но остается в системе ради "асимметричных спецопераций мирового уровня". Временно исполняющим обязанности ведомства Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару.
"Служба безопасности Украины продолжит выполнение возложенных на нее задач. Мы и дальше будем бить на земле, в небе и на воде. Проникать в его (противника – ред.) глубокие тылы и наносить удары там, где он этого не ждет", - приводит слова Малюка Telegram-канал СБУ.
Ранее Малюк признавал причастность своего ведомства к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года, в результате которого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста.
Киевский режим регулярно наносит удары по территории России. Так, в ночь на 1 января ВСУ ударили дронами по кафе и гостинице на побережье в Херсонской области, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Как заявил губернатор Владимир Сальдо, боевики целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них - с зажигательной смесью. По последним данным, погибли 29 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря 2025 года предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
В миреРоссияУкраинаХерсонская областьВасилий МалюкСергей ЛавровВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала