Малюк подал в отставку с должности главы СБУ, заявили в Раде
06:40 05.01.2026 (обновлено: 09:05 05.01.2026)
Малюк подал в отставку с должности главы СБУ, заявили в Раде
Василий Малюк подал в отставку с поста главы Службы безопасности Украины, утверждает депутат Рады Алексей Гончаренко*. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T06:40:00+03:00
2026-01-05T09:05:00+03:00
в мире
украина
василий малюк
владимир зеленский
алексей гончаренко
служба безопасности украины
совет национальной безопасности и обороны украины
украина
в мире, украина, василий малюк, владимир зеленский, алексей гончаренко, служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Василий Малюк, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Служба безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины

Малюк подал в отставку с должности главы СБУ, заявили в Раде

CC BY 4.0 / SBU (cropped) / Василий Малюк
Василий Малюк - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
CC BY 4.0 / SBU (cropped) /
Василий Малюк. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Василий Малюк подал в отставку с поста главы Службы безопасности Украины, утверждает депутат Рады Алексей Гончаренко*.
"По требованию Зеленского Василий Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ", — указал он в Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Зеленский уволил главу погранслужбы Украины
Вчера, 19:45
Исполняющим обязанности руководителя ведомства, по словам депутата, может стать генерал Евгений Хмара — начальник центра специальных операций службы.
Как сообщало Politico, Владимир Зеленский предложил Малюку пост в Службе внешней разведки или в СНБО Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Украинским командирам запретили комментировать кадровые решения Зеленского
3 января, 21:49
Второго января депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил о возможной смене главы СБУ. После этого несколько командиров высказались против такого решения, включая командующих Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и группировкой Объединенных сил генерала Михаила Драпатого.
Ранее Зеленский назначил начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова* руководителем своего офиса. После этого он сразу же поручил ему обновить и представить на утверждение стратегические основы "обороны и развития" в сотрудничестве с секретарем СНБО. По утверждению главы киевского режима, новый руководитель офиса сосредоточится на вопросах безопасности, а также на "дипломатическом треке" в переговорах.
Предшественник Буданова* Андрей Ермак подал в отставку 28 ноября. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски по делу о коррупции в энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен Тимур Миндич. Как утверждает сам Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Трамп будет зол": в ЕС предупредили Киев после назначения Буданова*
3 января, 03:31
 
В мире Украина Василий Малюк Владимир Зеленский Алексей Гончаренко Служба безопасности Украины Совет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
