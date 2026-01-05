Второго января депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил о возможной смене главы СБУ. После этого несколько командиров высказались против такого решения, включая командующих Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и группировкой Объединенных сил генерала Михаила Драпатого.

Ранее Зеленский назначил начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова* руководителем своего офиса. После этого он сразу же поручил ему обновить и представить на утверждение стратегические основы "обороны и развития" в сотрудничестве с секретарем СНБО. По утверждению главы киевского режима, новый руководитель офиса сосредоточится на вопросах безопасности, а также на "дипломатическом треке" в переговорах.