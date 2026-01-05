https://ria.ru/20260105/malyuk-2066437236.html
Малюк подал в отставку с должности главы СБУ, заявили в Раде
Василий Малюк подал в отставку с поста главы Службы безопасности Украины, утверждает депутат Рады Алексей Гончаренко*. РИА Новости, 05.01.2026
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Василий Малюк подал в отставку с поста главы Службы безопасности Украины, утверждает депутат Рады Алексей Гончаренко*.
"По требованию Зеленского Василий Малюк
написал заявление об отставке с должности главы СБУ", — указал он в Telegram-канале.
Исполняющим обязанности руководителя ведомства, по словам депутата, может стать генерал Евгений Хмара — начальник центра специальных операций службы.
Как сообщало Politico, Владимир Зеленский предложил Малюку пост в Службе внешней разведки или в СНБО Украины.
Второго января депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил о возможной смене главы СБУ. После этого несколько командиров высказались против такого решения, включая командующих Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и группировкой Объединенных сил генерала Михаила Драпатого.
Ранее Зеленский назначил начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова* руководителем своего офиса. После этого он сразу же поручил ему обновить и представить на утверждение стратегические основы "обороны и развития" в сотрудничестве с секретарем СНБО. По утверждению главы киевского режима, новый руководитель офиса сосредоточится на вопросах безопасности, а также на "дипломатическом треке" в переговорах.
Предшественник Буданова* Андрей Ермак
подал в отставку 28 ноября. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски по делу о коррупции в энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен Тимур Миндич. Как утверждает сам Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов.