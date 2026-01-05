Мальчик из Подмосковья пообещал подарить Путину картину

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Семилетний Игорь Степаненко из Московской области, чью мечту президент России Владимир Путин исполнил в рамках акции "Елка желаний", пообещал передать главе государства картину в качестве новогоднего подарка.

"Еще хочу вас тоже поздравить с Новым годом. Картину вам хочу подарить. Передам через организаторов", - пообещал мальчик президенту.