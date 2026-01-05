Рейтинг@Mail.ru
17:23 05.01.2026
Мальчик из Подмосковья пообещал подарить Путину картину
Мальчик из Подмосковья пообещал подарить Путину картину

Путин получит картину в подарок от ребенка, чью новогоднюю мечту исполнил

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Семилетний Игорь Степаненко из Московской области, чью мечту президент России Владимир Путин исполнил в рамках акции "Елка желаний", пообещал передать главе государства картину в качестве новогоднего подарка.
Президент ранее исполнил мечту мальчика, который хотел посетить Музей Мирового океана в Калининграде. Путин в понедельник по телефону пообщался с ребенком и его семьей, чтобы узнать о впечатлениях и поздравить с наступившим Новым годом.
Путину пожелали, чтобы в 2026 году его главная мечта сбылась
25 декабря 2025, 18:38
Путину пожелали, чтобы в 2026 году его главная мечта сбылась
25 декабря 2025, 18:38
"Еще хочу вас тоже поздравить с Новым годом. Картину вам хочу подарить. Передам через организаторов", - пообещал мальчик президенту.
Путин поблагодарил его.
"Хорошо, Игорек, спасибо большое", - ответил президент.
Путин рассказал, почему участвует в "Елке желаний"
Вчера, 17:09
Путин рассказал, почему участвует в "Елке желаний"
Вчера, 17:09
 
