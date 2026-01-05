Суд в Париже вынес приговор по делу об интернет-травле Брижит Макрон

ПАРИЖ, 5 янв – РИА Новости. Один из десяти обвиняемых по делу о кибертравле супруги французского президента Эммануэля Макрона Брижит был приговорен к шести месяцам тюрьмы, почти все остальные подсудимые получили условные сроки, сообщает в понедельник газета Parisien.
Основанием для обвинения стали многочисленные заявления этих людей в интернете на тему пола и сексуальной ориентации Брижит Макрон, а также на тему разницы в возрасте между ней и ее супругом. Расследование было начато после того, как первая леди Франции подала в августе 2024 года соответствующую жалобу. Судебный процесс состоялся в конце октября 2025 года.
"Уголовный суд Парижа вынес приговоры, доходящие до шести месяцев тюрьмы, восьми мужчинам и двум женщинам в возрасте от 41 года до 60 лет, обвиняемым в распространении в соцсетях оскорблений и слухов о предполагаемой настоящей личности супруги президента", - говорится в материале.
Один из подсудимых был приговорен к шести месяцам реального срока из-за его отсутствия на судебном заседании, пишет Parisien. Еще одному обвиняемому суд предписал только пройти курс для повышения осведомленности о правонарушениях, совершаемых в сети. Остальные восемь человек получили от четырех до восьми месяцев условно, сообщает газета.
Среди подсудимых – писатель Орельен Пуарсон-Атлан, известный под псевдонимом "Зоэ Саган", а также медиум Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube называющая себя независимой журналисткой Наташа Рей выступила с заявлениями касательно пола Брижит Макрон. Этих двоих вместе с владельцем картинной галереи Бертраном Шоллером сторона обвинения ранее сочла "зачинщиками" кампании по распространению дезинформации о супруге Макрона. В материале не указывается, какие именно сроки они получили.
Слухи о половой принадлежности первой леди Франции неоднократно становились поводом для многочисленных публикаций в интернете. Интерес к теме подогрел документальный фильм американской журналистки Кэндис Оуэнс о Брижит Макрон, что вызвало новую волну обсуждений и подтолкнуло президентскую чету подать на неё в суд за клевету.
Журналистка заявляла, что первая леди Франции родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Троньё. Супруги Макрон добиваются суда присяжных и возмещения ущерба. По заявлению их адвоката Тома Клэра, они готовы лично приехать в США, чтобы присутствовать на заседании. Он также сообщил, что Макроны готовы предоставить в суде США фото и "научные" доказательства, подтверждающие, что Брижит родилась женщиной.
Ранее Оуэнс также сообщила, что ее преследуют адвокаты семьи Макрон, но заявила, что "США – не Европа, и у нас есть свобода слова", и французские адвокаты "не заткнут ей рот". Она отметила, что "президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что те могут раскрыть".
В середине июля Апелляционный суд Парижа оправдал Рей и Руа. Суд счёл, что большинство их комментариев не подпадают под юридическое определение клеветы. Адвокат Брижит Макрон затем сообщил, что обжалует решение в кассационном суде.
