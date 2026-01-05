Суд в Париже вынес приговор по делу об интернет-травле Брижит Макрон

Один из подсудимых был приговорен к шести месяцам реального срока из-за его отсутствия на судебном заседании, пишет Parisien. Еще одному обвиняемому суд предписал только пройти курс для повышения осведомленности о правонарушениях, совершаемых в сети. Остальные восемь человек получили от четырех до восьми месяцев условно, сообщает газета.