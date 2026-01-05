Ведущие американские СМИ показали зарисовки со слушания по делу Мадуро

НЬЮ-ЙОРК, 5 янв - РИА Новости. Агентства Ассошиэйтед пресс и Рейтер и телеканал CNN опубликовали зарисовки из зала суда в Нью-Йорке, где лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес были предъявлены обвинения.