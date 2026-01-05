Рейтинг@Mail.ru
Ведущие американские СМИ показали зарисовки со слушания по делу Мадуро - РИА Новости, 05.01.2026
23:32 05.01.2026
Ведущие американские СМИ показали зарисовки со слушания по делу Мадуро
Ведущие американские СМИ показали зарисовки со слушания по делу Мадуро - РИА Новости, 05.01.2026
Ведущие американские СМИ показали зарисовки со слушания по делу Мадуро
Агентства Ассошиэйтед пресс и Рейтер и телеканал CNN опубликовали зарисовки из зала суда в Нью-Йорке, где лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T23:32:00+03:00
2026-01-05T23:32:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
оон
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, оон
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН

Ведущие американские СМИ показали зарисовки со слушания по делу Мадуро

© REUTERS / Eduardo MunozЗахваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© REUTERS / Eduardo Munoz
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США
НЬЮ-ЙОРК, 5 янв - РИА Новости. Агентства Ассошиэйтед пресс и Рейтер и телеканал CNN опубликовали зарисовки из зала суда в Нью-Йорке, где лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес были предъявлены обвинения.
На рисунках Мадуро и его супруга Силия Флорес изображены в наушниках (вероятно, для перевода). Оба - в синих футболках, под которые надеты оранжевые, вероятно, тюремных.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Мадуро на суде в Нью-Йорке заявил, что остается президентом Венесуэлы
Вчера, 20:19
АР представило Флорес с пластырем на лбу и возле правого виска. Телеканал СNN со ссылкой на адвоката Флорес писал, что та могла получить перелом ребер во время захвата силами США.
И Мадуро, и Флорес изображены спокойными.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес на вертолетной площадке перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Суд в Нью-Йорке провел первое заседание по делу Мадуро
Вчера, 20:46
 
В миреСШАВенесуэлаНью-Йорк (город)Николас МадуроСилия ФлоресДональд ТрампООН
 
 
