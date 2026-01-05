https://ria.ru/20260105/maduro-2066532304.html
Мадуро потребовал лично ознакомиться с текстом предъявленных ему обвинений
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на суде в Нью-Йорке потребовал лично ознакомиться с текстом предъявленных ему обвинений, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T21:38:00+03:00
николас мадуро
сша
нью-йорк (город)
венесуэла
силия флорес
в мире
