Рейтинг@Mail.ru
Мадуро потребовал лично ознакомиться с текстом предъявленных ему обвинений - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:38 05.01.2026 (обновлено: 21:47 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/maduro-2066532304.html
Мадуро потребовал лично ознакомиться с текстом предъявленных ему обвинений
Мадуро потребовал лично ознакомиться с текстом предъявленных ему обвинений - РИА Новости, 05.01.2026
Мадуро потребовал лично ознакомиться с текстом предъявленных ему обвинений
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на суде в Нью-Йорке потребовал лично ознакомиться с текстом предъявленных ему обвинений, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T21:38:00+03:00
2026-01-05T21:47:00+03:00
николас мадуро
сша
нью-йорк (город)
венесуэла
силия флорес
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066524021_0:26:2725:1559_1920x0_80_0_0_8bf4333da36dd1cbf69d7c570ad02cd5.jpg
https://ria.ru/20260105/sud-2066531387.html
сша
нью-йорк (город)
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066524021_40:0:2463:1817_1920x0_80_0_0_42fa704f1f955c8fb94056937e7cf8b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николас мадуро, сша, нью-йорк (город), венесуэла, силия флорес, в мире
Николас Мадуро, США, Нью-Йорк (город), Венесуэла, Силия Флорес, В мире
Мадуро потребовал лично ознакомиться с текстом предъявленных ему обвинений

РИА Новости: Мадуро на суде потребовал лично ознакомиться с текстом обвинений

© REUTERS / Eduardo MunozЗахваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© REUTERS / Eduardo Munoz
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 5 янв - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на суде в Нью-Йорке потребовал лично ознакомиться с текстом предъявленных ему обвинений, передает корреспондент РИА Новости.
"Я бы предпочёл прочитать это лично", - сказал Мадуро, отвечая на вопрос судьи о том, хочет ли он, чтобы ему зачитали обвинения.
Ранее телеканал CNN сообщал, что Мадуро с его супругой Силией Флорес покинули зал суда в Нью-Йорке в сопровождении службы маршалов США. В ходе заседания, на котором им были предъявлены обвинения, захваченный США лидер Венесуэлы объявил, что не признает себя виновным и все еще остается президентом страны.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Жена Мадуро на заседании суда выглядела ослабленной
Вчера, 21:26
 
Николас МадуроСШАНью-Йорк (город)ВенесуэлаСилия ФлоресВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала