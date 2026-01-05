https://ria.ru/20260105/maduro-2066529969.html
Следующее заседание суда по делу Мадуро пройдет 17 марта
Следующее заседание суда по делу Мадуро пройдет 17 марта - РИА Новости, 05.01.2026
Следующее заседание суда по делу Мадуро пройдет 17 марта
Следующее заседание суда по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро было назначено на 19.00 мск 17 марта (11.00 по нью-йоркскому времени), передает...
сша
николас мадуро
венесуэла
нью-йорк (город)
силия флорес
в мире
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
Следующее заседание суда по делу Мадуро пройдет 17 марта
Следующее заседание суда по делу Мадуро назначено на 19:00 мск 17 марта