Рейтинг@Mail.ru
Следующее заседание суда по делу Мадуро пройдет 17 марта - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:15 05.01.2026 (обновлено: 21:22 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/maduro-2066529969.html
Следующее заседание суда по делу Мадуро пройдет 17 марта
Следующее заседание суда по делу Мадуро пройдет 17 марта - РИА Новости, 05.01.2026
Следующее заседание суда по делу Мадуро пройдет 17 марта
Следующее заседание суда по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро было назначено на 19.00 мск 17 марта (11.00 по нью-йоркскому времени), передает... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T21:15:00+03:00
2026-01-05T21:22:00+03:00
сша
николас мадуро
венесуэла
нью-йорк (город)
силия флорес
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066498810_0:131:2480:1526_1920x0_80_0_0_c72f4e89bf65a51494d664b865731525.jpg
https://ria.ru/20260105/sud-2066530072.html
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066498810_136:0:2344:1656_1920x0_80_0_0_55bfe5c1d6efe5548f7c0f5838b34bd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, николас мадуро, венесуэла, нью-йорк (город), силия флорес, в мире
США, Николас Мадуро, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Силия Флорес, В мире
Следующее заседание суда по делу Мадуро пройдет 17 марта

Следующее заседание суда по делу Мадуро назначено на 19:00 мск 17 марта

© REUTERS / Adam GrayЗахваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© REUTERS / Adam Gray
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 5 янв - РИА Новости. Следующее заседание суда по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро было назначено на 19.00 мск 17 марта (11.00 по нью-йоркскому времени), передает корреспондент РИА Новости от здания суда.
Ранее телеканал CNN сообщал, что Мадуро с его супругой, Силией Флорес, покинули зал суда в Нью-Йорке в сопровождении службы маршаллов США. В ходе заседания, на котором им были предъявлены обвинения, захваченный США лидер Венесуэлы объявил, что не признает себя виновным и все еще остается президентом страны.
Обстановка в Нью-Йорке возле здания суда, где Николасу Мадуро предъявят обвинение. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Суд над Мадуро в США состоится не раньше 2027 года, пишет Bloomberg
Вчера, 21:16
 
СШАНиколас МадуроВенесуэлаНью-Йорк (город)Силия ФлоресВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала