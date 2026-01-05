Рейтинг@Mail.ru
В суде по делу Мадуро присутствовали десятки саперов и полицейских
21:08 05.01.2026 (обновлено: 23:38 05.01.2026)
В суде по делу Мадуро присутствовали десятки саперов и полицейских
В суде по делу Мадуро присутствовали десятки саперов и полицейских - РИА Новости, 05.01.2026
В суде по делу Мадуро присутствовали десятки саперов и полицейских
Десятки сотрудников службы по борьбе с наркотиками США, команда саперов и полицейские присутствовали в суде по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро,... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T21:08:00+03:00
2026-01-05T23:38:00+03:00
В суде по делу Мадуро присутствовали десятки саперов и полицейских

В суде по делу Мадуро присутствовали десятки сотрудников по борьбе с наркотиками

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Обстановка в Нью-Йорке возле здания суда, где Николасу Мадуро предъявят обвинение. Стоп-кадр видео
Обстановка в Нью-Йорке возле здания суда, где Николасу Мадуро предъявят обвинение. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Обстановка в Нью-Йорке возле здания суда, где Николасу Мадуро предъявят обвинение. Стоп-кадр видео
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Десятки сотрудников службы по борьбе с наркотиками США, команда саперов и полицейские присутствовали в суде по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает корреспондент РИА Новости от здания суда.
В здании, в зале и коридорах, где в понедельник Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявили обвинения, находились десятки представителей антинаркотического ведомства в жилетах DEA, множество полицейских, офицеры министерства внутренней безопасности США, служба маршалов, а также саперы.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес на вертолетной площадке перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Суд в Нью-Йорке провел первое заседание по делу Мадуро
