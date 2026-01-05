Рейтинг@Mail.ru
Возле суда, где предъявили обвинения Мадуро, готовят пресс-подход
20:43 05.01.2026 (обновлено: 20:46 05.01.2026)
Возле суда, где предъявили обвинения Мадуро, готовят пресс-подход
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, оон
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкОбстановка в Нью-Йорке возле здания суда, где Николасу Мадуро предъявят обвинение. Стоп-кадр видео
Обстановка в Нью-Йорке возле здания суда, где Николасу Мадуро предъявят обвинение. Стоп-кадр видео
НЬЮ-ЙОРК, 5 янв - РИА Новости. Возле здания суда в Нью-Йорке, где президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявляют обвинения по делам о наркотерроризме и оружии, продолжаются протесты, готовят микрофоны для пресс-подхода, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание началось в понедельник. Мадуро уже заявил о своей невиновности.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Возле входа в суд журналисты установили несколько микрофонов в ожидании пресс-подхода. Тем не менее, неясно, кто именно выйдет к представителям СМИ.
Напротив здания суда продолжаются протесты как сторонников, так и противников действий США в Венесуэле.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес на вертолетной площадке перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В миреСШАВенесуэлаНью-Йорк (город)Николас МадуроСилия ФлоресДональд ТрампООН
 
 
