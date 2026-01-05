Возле суда, где предъявили обвинения Мадуро, готовят пресс-подход

НЬЮ-ЙОРК, 5 янв - РИА Новости. Возле здания суда в Нью-Йорке, где президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявляют обвинения по делам о наркотерроризме и оружии, продолжаются протесты, готовят микрофоны для пресс-подхода, передает корреспондент РИА Новости.

Возле входа в суд журналисты установили несколько микрофонов в ожидании пресс-подхода. Тем не менее, неясно, кто именно выйдет к представителям СМИ.