Возле суда, где предъявили обвинения Мадуро, готовят пресс-подход

НЬЮ-ЙОРК, 5 янв - РИА Новости. Возле здания суда в Нью-Йорке, где президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявляют обвинения по делам о наркотерроризме и оружии, продолжаются протесты, готовят микрофоны для пресс-подхода, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание началось в понедельник. Мадуро уже заявил о своей невиновности.
Возле входа в суд журналисты установили несколько микрофонов в ожидании пресс-подхода. Тем не менее, неясно, кто именно выйдет к представителям СМИ.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.